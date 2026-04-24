        Ulan Salih filmi konusu ne, nereden geçiyor? Ulan Salih filmi oyuncuları kim? Ulan Salih filmi hangi kanalda?

        Ulan Salih filmi konusu ne, nereden geçiyor? Ulan Salih filmi oyuncuları kim?

        Son dönemde izleyicilerin dikkatini çeken yapımlardan biri olan Ulan Salih, eğlenceli hikayesi ve sürükleyici anlatımıyla merak konusu oldu. Film, sıradan bir hayat süren Salih'in başına gelen beklenmedik olaylar zincirini konu alıyor. Peki Ulan Salih filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ulan Salih filmi hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 18:27
        Ulan Salih filmi konusu ne?

        Son zamanlarda izleyicilerin ilgisini üzerine çeken yapımlar arasında yer alan Ulan Salih, keyifli kurgusu ve akıcı hikâyesiyle öne çıkıyor. Sıradan bir yaşam süren Salih’in, beklenmedik gelişmelerle bambaşka bir maceranın içine sürüklenmesini anlatan film, merak uyandırıyor. Peki Ulan Salih’in konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor ve film hangi kanalda yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde.

        ULAN SALİH FİLMİ KONUSU NE?

        Ulan Salih filmi, hayatının birçok noktasında istediği başarıyı elde edememiş ve bir türlü düzen kuramamış Salih’in hikayesini merkezine alıyor. Üniversitede heykel bölümünü yarıda bırakan Salih, iş yaşamında da aradığını bulamaz.

        Geçimini kardeşi Sezgin ve eniştesi Yıldıray ile birlikte işlettiği oto tamirhanesinden sağlayan Salih, uzun süredir birlikte olduğu Aysel ile yollarını ayırarak hayatında yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Bu süreçte ailesinin de yönlendirmesiyle Sultan ile evlenme fikrine sıcak bakar.

        Ancak tam her şey yoluna girmiş gibi görünürken geçmiş yeniden karşısına çıkar. Aysel’den gelen sürpriz bir telefon, Salih’in tüm planlarını altüst eder. Film, Salih’in aşk ile kurmaya çalıştığı düzen arasında yaşadığı kararsızlığı ve vereceği kararın hayatına etkilerini duygusal bir dille ele alıyor.

        ULAN SALİH FİLMİ NEREDE GEÇİYOR?

        Film, şehir hayatının içinde geçen ve gündelik yaşamın izlerini taşıyan mekanlarda şekillenen bir hikaye sunuyor. Oto tamirhanesi, aile evi ve mahalle gibi alanlar, anlatının temel sahnelerini oluşturuyor.

        Bu mekanlar, Salih’in içinde bulunduğu çıkmazı ve yaşam mücadelesini daha inandırıcı bir şekilde yansıtıyor. Şehrin atmosferi ise karakterin iç dünyasındaki çatışmaları güçlendiren önemli bir arka plan olarak dikkat çekiyor.

        ULAN SALİH FİLMİ OYUNCULARI KİM?

        Ulan Salih filminin oyuncu kadrosunda birbirinden dikkat çeken isimler yer alıyor. Yapımda öne çıkan başlıca oyuncular şu şekilde:

        İnan Ulaş Torun

        Eslem Akar

        Levent Sülün

        Aleyna Dalveren

        Metin Keçeci

        Buğra Ağalday

        ULAN SALİH FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

        Ulan Salih filmi bu akşam saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri: İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, okullarda alınacak 7 yeni tedbir, Formula 1 yeniden Türkiye'de!

        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri: İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, okullarda alınacak 7 yeni tedbir, Formula 1 yeniden Türkiye'de!
