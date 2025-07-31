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        Haberler Gündem Ülke genelinde kuraklıktan kurtulmak, yangınlardan korunmak ve şehitler için dua edildi

        Ülke genelinde kuraklıktan kurtulmak, yangınlardan korunmak ve şehitler için dua edildi

        Türkiye genelindeki camilerde kuraklık, yangın ve diğer her türlü afetlerden korunmak için dualar okundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 23:18 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:18
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        Yangınlar, kuraklık ve şehitler için dua
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        Türkiye genelinde camilerde kuraklıktan kurtulmak, yangınlardan korunmak ve şehitler için dua edildi.

        Yatsı ezanından önce ülke genelindeki camilerde kuraklık, yangın ve diğer her türlü afetlerden korunmak için dualar okundu.

        Bu kapsamda Hacı Bayram Veli Camisinde de yatsı ezanı öncesi dualar edildi ve yatsı namazı kılındı.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bugün sosyal medya hesabından, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin."

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, görseldir

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        #Türkiye geneli dua
        #haberler
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