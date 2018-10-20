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"Teleferik 2014 yılında yenilendi. Şu anda genç bir tesisimiz var. Konforlu taşıma sistemiyle beraber yürüttüğümüz güzel bir hizmetimiz var. Teleferiğimiz dakikada 3 servis yapmakta ve her vagonumuz 8 kişi almakta. Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre Kadıyayla, oradan bin 635 metre Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine yani oteller bölgesine 22 dakikada götürüyoruz."