Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Uludağ'da fotokapanla 2 çakal görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 15:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'da 2 altın çakal bir arada!

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek için ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

        Doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alınarak kontrol ediliyor.

        Bölgede kayıt alan bir fotokapanca 2 çakal görüntülendi. Görüntülerde orman yolunda yürüyen çakallar yer aldı.

        DKMP 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Fotokapanlarımız bu kez yaban hayatının dengesi için hayati önem taşıyan 2 altın çakalı bir arada kaydetti. Genellikle geceleri aktif olan ve insanlardan uzak duran bu zeki canlılar, ekosistemde 'temizlikçi' rolü üstlenirler. Kemirgen popülasyonunu dengeleyerek tarım alanlarını koruyan çakallar, sanılanın aksine utangaçtır ve insanlara saldırmaz. Ormanlarımızın bu gizli bekçilerini korumak, doğanın bütünlüğünü korumaktadır."

        #Çakal
        #Uludağ
        #fotokapan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayet kameraya yansıdı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
