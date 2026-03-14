        Haberler Gündem Çevre "Ulusal Su Planı" Resmi Gazete'de yayımlandı

        Suyun sürdürülebilir yönetimini amaçlayan "Ulusal Su Planı" Resmi Gazete'de

        Suyun temiz, yeşil ve döngüsel ekonomi temelinde verimli kullanımını sağlamak, su kalitesini iyileştirmek ve atık su altyapısını güçlendirmek için sürdürülebilir çözümler sunan 2026-2035 dönemine ilişkin "Ulusal Su Planı" onaylandı. Planın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 13:05 Güncelleme:
        "Ulusal Su Planı" Resmi Gazete'de yayımlandı
        Temel ilkeleri, ulusal ve uluslararası süreçler, hedefler, stratejiler ve eylemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı plan metninde arz-talep baskısı altında olan su kaynaklarının, ekonomik kalkınmadan ekosistem sağlığına, gıda güvenliğinden iklim değişikliğine uyuma kadar birçok alanda belirleyici bir unsur olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Suyun sürdürülebilir yönetimi için tüm paydaşları kapsayan bütüncül bir yaklaşım esasına dayanan ekosistem bazlı ve havza ölçekli Entegre (Bütünleşik) Su Kaynakları Yönetimi (ESKY), uluslararası kabul görmüş olup yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, kamu kurumları, belediyeler, yerel idareler, su kullanıcıları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör gibi farklı paydaşları kapsayan Ulusal Su Planı, ESKY'ye uyumlu şekilde, ihtiyaçlarımız temelinde küresel yaklaşımlardan ilham alarak ülkemize özgü strateji, hedef ve eylemler geliştirmekte ve uzun soluklu bir su yönetimi vizyonu ortaya koymaktadır."

        REKLAM

        Metinde ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilir su yönetimini güvence altına alarak ülkenin mevcut ve gelecekteki su taleplerinin, ekosistem temelli bir yaklaşımla karşılanmasına hizmet ettiği vurgulandı.

        ULUSAL ÖNCELİKLER VE KÜRÜSEL GÜNDEME UYUM ESAS ALINDI

        Türkiye'de izleme sistemlerinin kapasitesinin artırılmasına, su ve atık su altyapılarının geliştirilmesine ve özellikle sektörel su kullanımlarında sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen planda, bu doğrultuda gerekli yatırım ve finansmanın sağlanmasının, Türkiye'nin su yönetimi alanındaki öncelikli ihtiyaçlarından olduğu aktarıldı.

        Ulusal Su Planı hazırlanırken su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için ulusal önceliklerin ve küresel gündeme uyumun esas alındığına dikkati çekilen metinde, şunlar kaydedildi:

        "Ulusal Su Planı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini de dikkate alarak suyun başta temiz, yeşil ve döngüsel ekonomi ile yeşil dönüşüm olmak üzere sürdürülebilir kalkınma temelinde verimli kullanımını sağlamak, kirletici baskı ve etkileri azaltmak, su kalitesini iyileştirmek, su ve atık su altyapısını güçlendirmek için bütüncül ve sürdürülebilir çözümler sunan 8 hedef, 31 strateji ve 141 eylemden oluşmaktadır. Ulusal Su Planı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanarak Ulusal Su Kurulu tarafından karara bağlanmıştır."

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Savaş Üstüne Savaş yeniden sinemada, Diyemedim sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında dramdan animasyona, aile yapımlarından fantastik maceralara uzanan geniş bir seçki sinemaseverleri bekliyor. FİLM Oscar'ın güçlü adaylarından Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) tekrar vizyona giriyor. Film, eski bir devrimci olan Bob'un, yıllar ön...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?