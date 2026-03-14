"Ulusal Su Planı" Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de izleme sistemlerinin kapasitesinin artırılmasına, su ve atık su altyapılarının geliştirilmesine ve özellikle sektörel su kullanımlarında sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen planda, bu doğrultuda gerekli yatırım ve finansmanın sağlanmasının, Türkiye'nin su yönetimi alanındaki öncelikli ihtiyaçlarından olduğu aktarıldı.
Ulusal Su Planı hazırlanırken su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için ulusal önceliklerin ve küresel gündeme uyumun esas alındığına dikkati çekilen metinde, şunlar kaydedildi:
"Ulusal Su Planı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini de dikkate alarak suyun başta temiz, yeşil ve döngüsel ekonomi ile yeşil dönüşüm olmak üzere sürdürülebilir kalkınma temelinde verimli kullanımını sağlamak, kirletici baskı ve etkileri azaltmak, su kalitesini iyileştirmek, su ve atık su altyapısını güçlendirmek için bütüncül ve sürdürülebilir çözümler sunan 8 hedef, 31 strateji ve 141 eylemden oluşmaktadır. Ulusal Su Planı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanarak Ulusal Su Kurulu tarafından karara bağlanmıştır."