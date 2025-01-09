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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan: Türkiye, fiyat belirlemede de söz sahibi olmalıdır - Alışveriş Haberleri

        Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Tan: Türkiye, fiyat belirlemede de söz sahibi olmalıdır

        Dünyanın önemli zeytin üreticisi Türkiye, 2024'te 3 milyon 750 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en fazla zeytin rekoltesine ulaştı. "Son 20 yılda 100 milyon olan ağaç sayımızı ikiye katlayarak 200 milyona çıkardıklarını söyleyen Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, "Türkiye'nin zeytinyağı çok değerli. İspanya ve İtalya fiyatlarına göre hareket edip malımızı ucuza satabiliriz ama biz bunu istemiyoruz. Türkiye üretimde söz sahibi olurken fiyat belirlemede de söz sahibi olmalıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:39 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:39
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        Zeytin üretimi 2024'te rekora ulaştı
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        Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, zeytin ağacının anavatanı olarak nitelendirilen Türkiye'de zeytin üretimi yıllar içinde artıyor.

        Zeytin yetiştiriciliğindeki çalışmalarla 2001'de 99 bin olan ağaç sayısı geçen yıl itibarıyla 201 bin 770'e ulaştı. Ağaç varlığındaki iki kattan fazla artış üretime de yansıdı. Zeytin üretimi 2001 yılındaki 600 bin tonluk seviyeden 2023'te 1 milyon 520 bin tona yükseldi.

        Dünyada zeytin ve zeytinyağında önemli yere sahip Türkiye'nin geçen yıl zeytin üretimi, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 150 artarak 3 milyon 750 bin tona ulaştı. Bu miktarla zeytin üretimi, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini buldu.

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        "SON 20 YILDA AĞAÇ SAYIMIZ YÜZDE 100 ARTTI"

        Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytinin Anadolu'dan dünyaya yayıldığını söyledi.

        Türkiye'nin zeytin üretiminde hak ettiği seviyeye gelmesi gerektiğini belirten Tan, "Biz, tekrar bıraktığımız liderlik koltuğuna doğru planlı ve programlı çalışmalar yapıyoruz. Son 20 yılda 100 milyon olan ağaç sayımızı ikiye katlayarak 200 milyona çıkardık. Son 20 yılda ağaç sayımız yüzde 100 arttı. Hep birlikte dünya ikinciliği hedefi koyduk ve zeytin dikimi 41 ile yayıldı. Bundan 2 yıl önce üretim rekoru kırılmış, sofralıkta dünya birinciliği ve zeytinyağında da İspanya'dan sonra dünya ikinciliği gelmişti" dedi.

        Görsel: Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan
        Görsel: Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan

        "ÜRETİMİN 2 MİLYON 800 BİN TONU YAĞA AYRILDI"

        Tan, verimin beklendiği gibi seyrettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Üretimin 2 milyon 800 bin tonu yağa ayrıldı. Bu yıl zeytin yağmurların gecikmesiyle ilk başta küçüldü sonrasında her 2-3 günde bir yağmurlar yağdı ve zeytin nispeten irileşti. Ağaç sayısı arttığı için ağaç başına verim çok yükselmese bile üretimde rekor oldu. Ağaç başı verim 40 kiloya çıkarsa o zaman 8 milyon ton üretim olur. O zaman zeytinyağında da liderlik için İspanya'nın yanına iyice yaklaşırız. Gelecek yıllarda bu olabilir."

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        "TÜRKİYE, FİYAT BELİRLEMEDE DE SÖZ SAHİBİ OLMALIDIR"

        Bu yıl küresel anlamda zeytinyağı fiyatlarının neredeyse yarı yarıya indiğinin altını çizen Tan, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin zeytinyağı çok değerli. İspanya ve İtalya fiyatlarına göre hareket edip malımızı ucuza satabiliriz ama biz bunu istemiyoruz. Türkiye üretimde söz sahibi olurken fiyat belirlemede de söz sahibi olmalıdır. Anadolu bu işin ana vatanıdır. Zeytin ve yağ ticaretinde de milli duruşu olmalıdır. Yani biz ucuza zeytinyağını yabancı ülkelere satacağımıza, hep beraber ucuzlatıp halkımıza yedirmek de bir kurtuluştur. Bize göre bu yıl Türkiye'de zeytinyağı iç ve dış tüketimi artacak. Çünkü geçtiğimiz yıla göre zeytin yağı daha ucuz seyrediyor."

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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