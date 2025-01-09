Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, zeytin ağacının anavatanı olarak nitelendirilen Türkiye'de zeytin üretimi yıllar içinde artıyor.

Zeytin yetiştiriciliğindeki çalışmalarla 2001'de 99 bin olan ağaç sayısı geçen yıl itibarıyla 201 bin 770'e ulaştı. Ağaç varlığındaki iki kattan fazla artış üretime de yansıdı. Zeytin üretimi 2001 yılındaki 600 bin tonluk seviyeden 2023'te 1 milyon 520 bin tona yükseldi.

Dünyada zeytin ve zeytinyağında önemli yere sahip Türkiye'nin geçen yıl zeytin üretimi, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 150 artarak 3 milyon 750 bin tona ulaştı. Bu miktarla zeytin üretimi, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini buldu.

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"SON 20 YILDA AĞAÇ SAYIMIZ YÜZDE 100 ARTTI"

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytinin Anadolu'dan dünyaya yayıldığını söyledi.

Türkiye'nin zeytin üretiminde hak ettiği seviyeye gelmesi gerektiğini belirten Tan, "Biz, tekrar bıraktığımız liderlik koltuğuna doğru planlı ve programlı çalışmalar yapıyoruz. Son 20 yılda 100 milyon olan ağaç sayımızı ikiye katlayarak 200 milyona çıkardık. Son 20 yılda ağaç sayımız yüzde 100 arttı. Hep birlikte dünya ikinciliği hedefi koyduk ve zeytin dikimi 41 ile yayıldı. Bundan 2 yıl önce üretim rekoru kırılmış, sofralıkta dünya birinciliği ve zeytinyağında da İspanya'dan sonra dünya ikinciliği gelmişti" dedi.