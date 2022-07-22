'Arakanlı Müslümanlara soykırım' soruşturmasında yeni gelişme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Uluslararası Adalet Divanı, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" davasında Myanmar'ın itirazlarını reddetti

2012 yılında Myanmar'da Budistler ve Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların 2017'de Müslümanlara karşı kitlesel şiddet eylemlerine dönüşmesinin ardından Gambiya'nın Myanmar'ı şikayetiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Myanmar'ın mahkemeye yaptığı tüm itirazlar reddedildi.

Uluslararası Adalet Divanı,
'Arakanlı Müslümanlara soykırım' soruşturmasında yeni gelişme
0:00 / 0:00
AA

Uluslararası Adalet Divanı, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" davasında, Myanmar'ın yaptığı itirazların tamamını reddetti.

Birleşmiş Milletler'in yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’ndan açıklanan kararda, Myanmar'ın, Divan'ın soykırım davasında "yetkisizlik" ve "kabul edilebilirlik" şartlarına yaptığı itirazların tamamının reddedildiği belirtildi.

Kararda, Mynamar'ın dört nedenle mahkemeye sunduğu itirazlardan üçünün oy birliğiyle bir itirazın ise Çinli hakimin karşı çıkması nedeniyle oy çokluğuyla reddedildiği aktarıldı.

Myanmar'ın, Gambiya'nın davayı kendi adına değil İslam İşbirliği Teşkilatı adına açtığı şeklindeki itirazını reddeden mahkeme, soykırım suçunun herkes tarafından ileri sürülebileceğini, doğrudan kendisine karşı işlenmese de her insanın ve devletin bu suçun mağduru olabileceğini bildirdi.

Myanmar'ın, 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi kapsamında Gambiya’nın kendisine dava açamayacağı şeklindeki ikinci itirazının da Divan tarafından kabul edilmediği vurgulandı.

Kararda, Soykırım Sözleşmesi'ne koyulan çekincenin dava açılmasına engel teşkil etmediğini belirterek, Myanmar'ın üçüncü itirazının da reddedildiği bildirildi.

Myanmar’ın, davanın açıldığı sırada Gambiya ile arasında uyuşmazlık olmadığına yönelik dördüncü itirazını da reddeden Divan, iki devlet arasındaki yazışmaların, BM araştırma komisyonlarının raporlarının ve BM Genel Kurul Kararlarının birçok kez Myanmar’dan Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılması ve sorumluların cezalandırılmasına işaret ettiğine dikkati çekti.

Uluslararası Adalet Divanı, Gambiya'nın açtığı davada bugün verdiği ret kararıyla Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik fiillerinin 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi’ni ihlali olup olmadığına yönelip esasa ilişkin değerlendirmesine başlayacak.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile bir araya geldi
DÜNYA Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile bir araya geldi
Pakistan ve İranlı kadın dağcılar dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmandı
DÜNYA Kadın dağcılar dünyanın en yüksek ikinci dağına ...
KRİZ ÇÖZÜLDÜ! Son dakika: Tahıl koridoru için tarihi anlaşma: İmzalar Dolmabahçe'de atıldı - Güncel haberler
DÜNYA Tahıl koridoru için tarihi imza
Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü
DÜNYA Trablus’ta silahlı gruplar arasında çatışma: 3 ölü
Kremlin: Şoygu, Türkiye'de Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalayacak
DÜNYA Kremlin: Şoygu, Türkiye'de Ukrayna ile bir tahıl ...
Nehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içti, hastanelik oldu
DÜNYA Temiz olduğunu kanıtlamak için su içti, hastanelik ...
Rus oligarka ait süper yatta paha biçilemez Fabergé yumurtası bulundu - Günün Haberleri
DÜNYA Rus oligarka ait yatta paha biçilemez Fabergé ...
Kraliyette 'ağlatma' tartışması sürüyor: Kitapta yeni iddialar ortaya atıldı
DÜNYA Kraliyette 'ağlatma' tartışması sürüyor
Almanya Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının siyasi sonuçları konusunda uyardı
DÜNYA Baerbock: Gaz alamayınca Almanya olarak Ukrayna'ya ...
ABD'de New York valiliği için yarışan Lee Zeldin'e saldırı teşebbüsünde bulunuldu
DÜNYA New York valiliği için yarışan adaya saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.