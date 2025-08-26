Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Elektronika temsiliyle sona erdi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankasının katkılarıyla 1-25 Ağustos tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen festivalin kapanışı, çağdaş dansın Türkiye'deki güçlü temsilcileri Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul - MDTİst) tarafından sahnelenen Elektronika ile yapıldı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sanatseverlere unutulmaz bir kapanış yaşatan temsilde iki modern dans topluluğu sahne alarak elektronik müzikle harmanlanan dinamik koreografileriyle alışılmış kalıpların dışına çıkan yenilikçi bir dans gösterisi sundu.

Klasik balenin en özel başyapıtlarından çağdaş dansın en özgün örneklerine uzanan zengin bir programla sanatseverlere unutulmaz deneyimler yaşattı.

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum'un kültür ve sanat hayatına renk katarken, izleyicilere de farklı dans türlerini bir arada görme fırsatı sundu.

Klasik eserlerin ihtişamıyla modern koreografilerin yenilikçi yaklaşımının buluştuğu festival dans tutkunları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak yaza damgasını vurdu.