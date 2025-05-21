Uluslararası Bodrum Caz Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Cazın Renkleri temasıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Bodrum Caz Festivali, Bodrum'un farklı noktalarında 13 gün boyunca caz müziğinin çeşitli türlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Program, şiirlerden bestelenen eserlerin seslendirileceği tematik konserlerden doğaçlama projelere uzanan etkinliklerle, Bodrum'un kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı amaçlıyor.

Festival, 2 Haziran'da Bodrium Hotel ve Spa'da düzenlenecek açılışla başlayacak. İlgen Küçükseller Caz Dörtlüsü'nün sahne alacağı açılışta, destek veren kurumlara teşekkür plaketleri takdim edilecek.

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Etkinlikler, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, The Marmara Bodrum, Midtown AVM, Mor Salkım Bağları, Momo Beach ve Laguna Lounge gibi farklı mekanlarda gerçekleştirilecek.

FESTİVALDE SERGİLER, SÖYLEŞİLER VE KÜLTÜRLERARASI PROJELER DE YER ALACAK

Konserlerin yanı sıra söyleşiler, sergiler, ödül törenleri ve kültürlerarası projelerin de yer alacağı festivalde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nün katkısıyla düzenlenen tasarım yarışması sergisinde dereceye giren öğrencilere ödül verilecek.