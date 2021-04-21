Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği Başkanı Görenek: Covid-19 önemli kalp çarpıntılarını tetikliyor

"Covid-19 önemli kalp çarpıntılarını tetikliyor" 0:00 / 0:00

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Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Görenek, "Miyokardit yani kalp kası iltihabı, yeni gelişen kalp yetersizliklerinin en önemli nedenlerinden biri. Covid-19'un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetiklediğini ve ölümlere sebep olduğunu biliyoruz" dedi.

"COVID-19 SÜRECİ KALP HASTALARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görenek, yaptığı yazılı açıklamada, insanların heyecanlanınca, koşarken ya da fazla çay, kahve tüketimi sonrasında kalbin ritminin hızlanmasının ve bir miktar ritim bozukluğunun doğal olduğunu kaydetti.

Hekimler olarak kendilerini asıl korkutanın ise kalbin kendisinden kaynaklanan kalp kapak, kas ya da elektriksel sistem kaynaklı çarpıntıların olduğunu belirten Görenek, bunlara özen göstererek tedavi etme yoluna gittiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Görenek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 süreci kalp hastalarını olumsuz etkiledi. Bu süreçte kalp yetersizliği olan hastaların sorunlarına bir de akciğerle ilgili sorunlar eklenince istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Hastalarda, salgının doğrudan sebep olduğu kalp kası iltihabı gibi kalp hastalıklarını da tespit ettik. Miyokardit yani kalp kası iltihabı yeni gelişen kalp yetersizliklerinin en önemli nedenlerinden biri. Covid-19'un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetiklediğini ve ölümlere sebep olduğunu biliyoruz."

"KALP KRİZİNE NEDEN OLABİLİYOR"

Prof. Dr. Görenek, Covid-19 hastalarında kanda pıhtılaşmanın da arttığını ve bunun da kalp damarlarının tıkanmasına ve kalp krizine neden olabildiğine işaret etti.

Kalp krizlerinde, Covid-19'daki artıştan ziyade kalp hastalarının hastaneye başvurularında görülen ciddi azalmaların kendilerini tedirgin ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Görenek, yapılan araştırmaların salgın döneminde göğüs ağrısı olan hastaların ancak yarısının hastanelere başvurduğunu ve bunun da evde ölümleri artırdığını bildirdi.