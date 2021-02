I’M NO LONGER HERE–MEKSİKA

(Ya no estoy aqui)



Film, Meksika’nın dördüncü büyük şehri Monterrey’de yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ulises’in hikâyesini anlatıyor. Ulises ve arkadaşları, suç çetelerinin egemenliklerini her geçen gün artırdığı, güvenlik güçlerinin kontrol edemediği bir mahallede oturuyorlar. Bölgeye özgü çok farklı bir dansları var. Ulises de çok yetenekli bir dansçı ama kaderi milyonlarca Latin Amerikalı gençten çok farklı olmuyor. Çeteler ve şiddet döngüsü onu da buluyor ve ABD’ye kaçmaktan başka çaresi kalmıyor. Ulises’in Monterrey’de ve New York’ta geçirdiği günler, geçmişle şimdinin iç içe geçtiği paralel bir kurguyla geliyor karşımıza. Senaryoyu da yazan yönetmen Fernando Frias’ın lineer olmayan bir hikâye kurgusu tercih etmesinin nedeni, Ulises’in yaşadığı çifte çıkışsızlığı, paralel kurguyla karşı karşıya getirmek istemesi… Meksika’da çeteler, New York’ta ise iletişimsizlik ve yalnızlık var onun için. ‘I’m No Longer Here’i Netflix’te izleyebilirsiniz.