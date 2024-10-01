Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut 11 Ekim'de başlıyor

Sanatın iyileştirici gücüne inanan ve göreve gelir gelmez, aynı zamanda genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Etimesgut Kent Tiyatrosu’nu kuran Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun teklifiyle yola çıkan Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut (KentFest), Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde bu yıl ilk kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl aynı tarihte yapılması hedeflenen KentFest,11-26 Ekim 2024 tarihleri arasında 15 gün boyunca Türkiye, Yunanistan, Almanya, Portekiz, Fransa, Brezilya, İskoçya, Polonya ve Suriye’den onlarca hikâye anlatıcısının 15 oyununu Eryaman’da 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM) Kent Tiyatrosu Sahnesi’nde ağırlayacak. Aynı zamanda Kent Tiyatrosu’nun açılış oyununu da içine alacak olan festivalde Ankaralılar, böylece iki doğum gününü aynı anda kutlayacaklar.

Erdal Beşikçioğlu “VATAN KURTARAN ŞABAN” PERDELERİNİ AÇIYOR Tüm sahne sanatlarını kucaklayan KentFest, 11 Ekim’de Kent Tiyatrosu’nun ilk yapımı; Haldun Taner’in, sanatçılarla siyasetçiler arasında gidip gelen Şaban’ın tesadüf eseri kültür ve sanat işleriyle ilgili yüksek bir göreve getirilmesinin hikâyesini anlattığı oyunu “Vatan Kurtaran Şaban”ın prömiyeriyle başlayacak. Yeni neslin hem muhalif hem de en muzip stand-up sanatçılarından biri olan Ankaralı Deniz Göktaş 12 Ekim’de, kıvrak zekâsı, sakinliği, keskin mizah anlayışı ve güncelle ilişkisini bir araya getirdiği gösterisinde Ankara hikâyelerini anlatacak. 13 Ekim’de ise dünya tiyatrosunun en kıymetli yönetmenlerinden Theodoros Terzopoulos’un, Kraliçe I. Elizabeth ile İskoç Kraliçesi Mary Stuart arasında geçen ve Mary Stuart’ın idamıyla sonuçlanan taht mücadelesini konu alan oyunu “Alarme” festival kapsamında seyirciyle buluşacak.

KentFest kapsamında sahnelenen yabancı yapımlar, Türkçe altyazılı olarak seyirciyle buluşacak. Yekta Kopan SÖYLEŞİLER, BEŞİKÇİOĞLU ve KOPAN’LA BAŞLIYOR KentFest boyunca “Meselemiz Ankara” üst başlığıyla gerçekleşecek söyleşiler ise festivalin ilk hafta sonunda, 12 Ekim’de Erdal Beşikçioğlu ve Yekta Kopan’ın sohbetiyle başlayacak. 11-26 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek KentFest’in etkinlikleri için biletler, Biletix’ten ve Biletinial’dan temin edilebilir.

PROGRAM GÖSTERİLER 11 Ekim Cuma 20.00 “Vatan Kurtaran Şaban” / Ana Sahne 12 Ekim Cumartesi 20.00 Deniz Göktaş / Fuaye REKLAM 13 Ekim Pazar 20.00 “Alarme” / Ana Sahne 14 Ekim Pazartesi 20.00 “Alarme” / Ana Sahne 15 Ekim Salı 20.00 “Antony and Cleopatra” / Ana Sahne 16 Ekim Çarşamba 20.00 “Antony and Cleopatra” / Ana Sahne 17 Ekim Perşembe 20.00 “Never Odd or Even” / Ana Sahne 18 Ekim Cuma 20.00 “NSU-Ölenler Arasında Almanlar da Var” / Ana Sahne

(Oyun bitiminde söyleşi) 22.00 “Regeneration Subdivided” Konser (Hakan Kurşun, Eylem Pelit, Ediz Hafızoğlu) 19 Ekim Cumartesi 18.00 “Sır” / Ana Sahne 20.00 “BLANC”/ Ana Sahne REKLAM 20 Ekim Pazar 18.00 “Sirens” / Ana Sahne 20.00 “BİZ” / Ana Sahne (Oyun bitiminde söyleşi) 21 Ekim Pazartesi 20.00 “39 Buçuk Basamak” / Ana Sahne (Oyun bitiminde söyleşi) 22 Ekim Salı 20.00 “Batı Ekspresi” / Ana Sahne (Oyun bitiminde söyleşi) 23 Ekim Çarşamba 20.00 “Geçen Gün” / Ana Sahne (Oyun bitiminde söyleşi)

24 Ekim Perşembe 20.00 “Ama” / Ana Sahne (Oyun bitiminde söyleşi) 25 Ekim Cuma 20.00 “10 Adımda Unutmak” / Ana Sahne (Oyun bitiminde söyleşi) 26 Ekim Cumartesi 14.00 Kent Tiyatrosu Oyuncuları ile “Gordion” Okuma REKLAM Tiyatrosu / Ana Sahne 21.00 Büyük Ev Ablukada Konseri / Ana Sahne SÖYLEŞİLER 12 Ekim Cumartesi 14.00 “Meselemiz Ankara”: Erdal Beşikçioğlu ve Yekta Kopan / Fuaye 13 Ekim Pazar 14.00 “Meselemiz Ankara”: Metin Solmaz ve Murat Meriç / Fuaye 14 Ekim Pazartesi 15.00 Theodoros Terzopoulos – “Antik Yunan Tragedyasının