        Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği, Resmi Gazete'de

        Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmindeki konumunu güçlendirmeye yönelik yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmî Gazete'de yayımlanan 'Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği' ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile üniversite hastaneleri arasındaki iş birliği usul ve esasları yeniden belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 01:03 Güncelleme: 14.02.2026 - 01:03
        Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği, Resmi Gazete'de
        Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği kapsamında, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip bakanlık tesisleri ile üniversite hastaneleri arasında planlı, süreli veya vaka bazlı görevlendirme yapılabilmesine imkân tanındı. Tabip, diş tabibi ve uzman sağlık personelinin iki kurum arasında belirli bir ameliyat ya da tedavi süreci için geçici olarak görevlendirilebilmesinin önü açıldı.

        Düzenleme ile sağlık personelinin görev yaptığı tesisteki idari, mesleki ve hukuki sorumlulukları açık biçimde tanımlandı. Böylece uygulamada ortaya çıkabilecek yetki ve sorumluluk belirsizliklerinin önüne geçilmesi hedeflendi.

        Yönetmelikte hasta güvenliği ve hizmet kalitesi de temel esaslar arasında yer aldı. Klinik süreçlerin uluslararası hasta güvenliği ve kalite standartlarına uygun şekilde yürütülmesi yasal zemine kavuşturuldu.

        Mali işleyişe ilişkin olarak ise kurum bütçelerinin ayrı olması ilkesi korunurken, taraflar arasındaki mali süreçlerin şeffaf ve izlenebilir şekilde yürütülmesi öngörüldü.

        Yeni düzenlemeyle, uluslararası sağlık hizmetlerinde kurumsal koordinasyonun artırılması, nitelikli insan kaynağının daha etkin kullanılması ve Türkiye’nin sağlık turizmindeki rekabet gücünün sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

