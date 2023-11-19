Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde VisionIST Metrohan'da başladı
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında yer alan VisionIST, Yolande Zauberman'ın Ustalık Sınfı etkinliğiyle başladı. VisionIST, Beyoğlu Metrohan'da 22 Kasım'a kadar devam edecek
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında yer alan, 18 - 22 Kasım 2023'te endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının düzenlendiği VisionIST, 'inci yılında Beyoğlu Metrohan'da başladı.
Bu sene, VisionIST; sektörün önde gelen profesyonelleri ile sinemacıları atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, paneller ve söyleşilerle bir araya getirecek ve sektör temsilcileri için özel bir platform sunacak.
Yolande Zauberman'ın Ustalık Sınıfı'nın ardından; 'Edebiyattan Sanata Orlando!' paneli gerçekleşti. İlk gün programında olan, 'Türkiye'de Yabancı Yapımlarla İşbirliği' ve 'Magarsus' analizi gerçekleştirildi.
Emin Alper, Yolande Zaubermann ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun Ustalık Sınıfları, Armağan Lale, Ali Vatansever, Anna Maria Aslanoğlu, İpek Erden, Beste Yamalıoğlu’nun yapımın farklı alanlarına dair gerçekleştireceği konuşmaları ve atölyeleri, Eniz Rıza Sakızlı ve Deniz Tortum ile belgesel sinema üzerine konuşmaları, Ceylan Özgün Özçelik ve Tunç Şahin’in yönetmenlik üzerine atölyesi, Yunus Ozan Korkut, Deniz Şaşmaz Oflaz, Berkay Ateş, Yamaç Okur, Erdem Şenocak'ın ele alacağı analiz etkinlikleri, Julie Rousson ve Yorgos Zois ile Clermont Ferrand ve Drama Shorts gibi önemli festivallerin temsilcileri ile buluşma etkinlikleri ve daha fazlasıyla VisionIST, 5 gün boyunca konuklarını ağırlayacak.