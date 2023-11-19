Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde VisionIST Metrohan'da başladı

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Emin Alper, Yolande Zaubermann ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun Ustalık Sınıfları, Armağan Lale, Ali Vatansever, Anna Maria Aslanoğlu, İpek Erden, Beste Yamalıoğlu’nun yapımın farklı alanlarına dair gerçekleştireceği konuşmaları ve atölyeleri, Eniz Rıza Sakızlı ve Deniz Tortum ile belgesel sinema üzerine konuşmaları, Ceylan Özgün Özçelik ve Tunç Şahin’in yönetmenlik üzerine atölyesi, Yunus Ozan Korkut, Deniz Şaşmaz Oflaz, Berkay Ateş, Yamaç Okur, Erdem Şenocak'ın ele alacağı analiz etkinlikleri, Julie Rousson ve Yorgos Zois ile Clermont Ferrand ve Drama Shorts gibi önemli festivallerin temsilcileri ile buluşma etkinlikleri ve daha fazlasıyla VisionIST, 5 gün boyunca konuklarını ağırlayacak.