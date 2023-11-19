Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde VisionIST Metrohan'da başladı

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde VisionIST Metrohan'da başladı

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında yer alan VisionIST, Yolande Zauberman'ın Ustalık Sınfı etkinliğiyle başladı. VisionIST, Beyoğlu Metrohan'da 22 Kasım'a kadar devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında yer alan, 18 - 22 Kasım 2023'te endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının düzenlendiği VisionIST, 'inci yılında Beyoğlu Metrohan'da başladı.

        2

        Bu sene, VisionIST; sektörün önde gelen profesyonelleri ile sinemacıları atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, paneller ve söyleşilerle bir araya getirecek ve sektör temsilcileri için özel bir platform sunacak.

        3

        Yolande Zauberman'ın Ustalık Sınıfı'nın ardından; 'Edebiyattan Sanata Orlando!' paneli gerçekleşti. İlk gün programında olan, 'Türkiye'de Yabancı Yapımlarla İşbirliği' ve 'Magarsus' analizi gerçekleştirildi.

        4

        Emin Alper, Yolande Zaubermann ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun Ustalık Sınıfları, Armağan Lale, Ali Vatansever, Anna Maria Aslanoğlu, İpek Erden, Beste Yamalıoğlu’nun yapımın farklı alanlarına dair gerçekleştireceği konuşmaları ve atölyeleri, Eniz Rıza Sakızlı ve Deniz Tortum ile belgesel sinema üzerine konuşmaları, Ceylan Özgün Özçelik ve Tunç Şahin’in yönetmenlik üzerine atölyesi, Yunus Ozan Korkut, Deniz Şaşmaz Oflaz, Berkay Ateş, Yamaç Okur, Erdem Şenocak'ın ele alacağı analiz etkinlikleri, Julie Rousson ve Yorgos Zois ile Clermont Ferrand ve Drama Shorts gibi önemli festivallerin temsilcileri ile buluşma etkinlikleri ve daha fazlasıyla VisionIST, 5 gün boyunca konuklarını ağırlayacak.

        5
        #Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
        #VisionIST
        #Yolande Zauberman
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!