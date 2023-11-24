Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin en iyileri ödüllendirildi

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'Herkes İçin Adalet' temasıyla düzenlenen 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, yaptğı konuşmada; "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin adalet platformunda, dünyanın dört bir köşesinden sanatçılar ve bilim insanları bir araya geldi. İnsanlığa karşı işlenen suçlara, ayrımcılık ve her alandaki eşitsizliklere sinema ve bilimin diliyle karşı duruşlar özgürce ifade edildi. Evrensel çapta barış ve kardeşlik için 'Herkes İçin Adalet' demeye devam ediyoruz" dedi.