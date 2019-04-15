Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Türk bayraklı Pervin Oğulları isimli tekneye düzenlediği ortak operasyonda 5 ton toz esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

İzmir'den uluslararası denize açıldıkları belirlenen uyuşturucu tacirleri, Moritanya, Fas ve Cezayir ülkelerinin kıyılarına gittikleri, yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu maddesi temin ederek Türkiye karasularına yöneldikleri belirlendi.

Deşifre olmamak için Türkiye karasularına gelmeden uluslararası sularda, uyuşturucu maddenin balıkçı veya özel teknelere aktarılarak getirileceği yönünde istihbarı bilgiler üzerine operasyon düzenlendi.

BİRLİK OPERASYONU!

1'i kadın olmak üzere 6 şüpheli şahsın bulunduğu Pervin Oğulları isimli balıkçı gemisine yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı "Birlik Operasyonu" düzenledi.

Trablus/Libya’ya 78 deniz mili, StaksStaks/Tunus’a 150 deniz mili ve Türkiye’ye yaklaşık 750 deniz mili (1390 km) mesafede uluslararası sularda icra edilen operasyonda; Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik personeli, saat 04:00 sularında söz konusu balıkçı gemisine çıkarak gemide bulunan şüpheli şahıslar gözaltına aldı.

Aramalarda 5 ton toz esrar ele geçirildi. Gemi de Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi.

3 İLDE DE OPERASYON

İstanbul, İzmir ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda İstanbul’da 3, İzmir’de 3, Tekirdağ 1 ve Pervin Oğulları gemisindeki 6 mürettebatla birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.