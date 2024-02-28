Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.062,36 %-1,28
        DOLAR 31,2004 %0,17
        EURO 33,8399 %0,13
        ALTIN 2.038,75 %0,28
        FAİZ 44,64 %0,63
        GÜMÜŞ GRAM 22,49 %-0,14
        BITCOIN 60.566,00 %6,76
        GBP/TRY 39,5150 %-0,06
        EUR/USD 1,0834 %-0,10
        BRENT 83,51 %-0,17
        ÇEYREK ALTIN 3.333,35 %0,28
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı - Teknoloji Haberleri

        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı

        Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) hava kaçağı tespit edildiği bildirildi. Açıklamada "Mürettebat ve istasyon tehlikede değil." denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 23:02 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, ISS’teki uzmanların istasyonda hava kaçağı tespit ettiği belirtildi.

        Uzmanların olası sızıntıları tespit edip onarmak için düzenli çalışmalar yaptığına işaret edilen açıklamada, "İstasyondan gelen veriler analiz için rutin bir şekilde uzmanlara aktarılıyor. Mürettebat ve istasyon tehlikede değil." denildi.

        Rus kozmonotların Aralık 2022’de ISS’te gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, Soyuz MS-22 aracındaki bir başka sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?