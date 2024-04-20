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        Haberler Dünyadan Uma Thurman'ın, güzellik sırları merak konusu oldu - Magazin haberleri

        Uma Thurman'ın, güzellik sırları merak konusu oldu

        Pulp Fiction'ın, 30'uncu yıl buluşmasında 53 yaşındaki Uma Thurman'ın, güzellik sırları merak konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:17
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        'Ucuz Roman'ın 30'uncu yıl buluşmasında yıldız oyuncular bir araya geldi. Bu buluşmada başrol oyuncularından Uma Thurman'ın güzelliği ve yaşlanmaması dikkat çekti.

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        "MİA WALLACE YAŞLANMAMIŞ"

        70 yaşına gelen rol arkadaşı John Travolta'yla birlikte poz veren Uma Thurman hakkında 1994 yapımı 'Quentin Tarantino' filminde canlandırdığı karaktere işaretle "Mia Wallace yaşlanmamış" yorumları yapıldı.

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        Bu rolle 'En İyi Yardımcı Kadın' dalında Oscar'a aday gösterilen Uma Thurman'ın yanındaki diğer film yıldızlarının kendisinden yaşça büyük Samuel L. Jackson, Harvey Keitel ve Rosanna Arquette gibi isimler olması da onu fazla genç göstermiş olabileceği söylendi.

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        "BULDUĞUM KREMİ SÜRÜYORUM"

        2018'de bu soru kendisine sorulan, "Bu güzelliği neye borçlusunuz" sorusuna cevap pek de beklenildiği gibi olmamıştı; "Bulduğum kremi sürüyorum. Asla uykumu yeterince alamıyorum. Nasıl mı zayıf kalıyorum? Lütfen! Öğle yemeğinde pizza yedim" şeklinde konuşmuştu.

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        Daha da eski yıllarda Uma Thurman 'süt banyosu' yaptığını ve makyajdan sonra yüzüne Evian su püskürttüğünü itiraf etmişti.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        #Uma Thurman
        #Pulp Fiction
        #Mia Wallace
        #Quentin Tarantino
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