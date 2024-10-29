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        Haberler Dünyadan Uma Thurman ve Anthony Hopkins aynı filmde buluşuyor - magazin haberleri

        Uma Thurman ve Anthony Hopkins aynı filmde buluşuyor

        Hollywood yıldızları Uma Thurman ve Anthony Hopkins, genç oyuncu Phoebe Dynevor ile birlikte 'The Housekeeper' adlı filmde rol alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 14:42 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:42
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        Uma Thurman ve Anthony Hopkins ve genç oyuncu Phoebe Dynevor ile birlikte yeni ve büyük bir projede rol almaya hazırlanıyor.

        'The Housekeeper' adlı filmi, 'Skandal' (Notes on a Scandal) filminin yönetmeni Richard Eyre yönetecek.

        Filmin senaryosunu, çok satan kitapların yazarı Rose Tremain, kendi kısa öyküsünden ve yakında çıkacak romanından yola çıkarak yazdı.

        İngiltere'nin Cornwall bölgesinde geçen 'The Housekeeper'da, Danni (Thurman), zengin ve dul Lord DeWithers'a (Hopkins) ait büyük ve tarihi bir ev olan Manderville Hall'un hizmetçisidir. Lord DeWithers, genç ve güzel bir ziyaretçi olan, romancı Daphne Du Maurier'in (Dynevor) bakışlarına vurulur. Bazıları için ilişkileri her şeyi tüketen bir aşk, bazıları için ise gizli özlemlerinin sarhoş edici bir şekilde farkına varılmasıdır.

        Uma Thurman ve Richard Gere

        Uma Thurman, en son Richard Gere ile başrolleri paylaştığı 'Oh, Canada' filminde rol aldı. Film, 3 Ocak'ta gösterime girecek.

        Anthony Hopkins ise en son Johnny Flynn, Helena Bonham Carter ile başrolleri paylaştığı ve henüz vizyon tarihi belirsiz olan 'One Life' filminde rol aldı.

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        #Uma Thurman
        #Anthony Hopkins
        #The Housekeeper
        #film
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