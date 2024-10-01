Ümit Davala'nın babası toprağa verildi!

Teknik direktör Ümit Davala'nın babası Ali Davala'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Ali Davala için Güzelbahçe'deki Atiye Ali Çiçek Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ali Davala'nın oğlu Ümit Davala, ailesi, yakınları, teknik direktörler Fatih Terim ile Tamer Tuna'nın aralarında bulunduğu futbol camiasından isimler, oyuncu Alp Kırşan'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Davala'nın cenazesi Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'nda defnedildi.