Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım

29.12.2018 - 12:20 | Güncelleme:

Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Ümit Erdim-Seda Çınar çiftinin bebeği 'Ses' ise geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. Seda Çınar, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı

  • 1 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. 

  • 2 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    "Son zamanlarda çok fazla mesaj geliyor. Özellikle Ses ile ilgili... Hepsini okumaya çalışıyorum, çok teşekkürler ama cevaplayamıyorum. Merak ettikleriiz varsa buradan cevaplamaya çalışacağım" diyen Çınar, bebeği Ses, hamilelik süreci ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte Seda Çınar'ın o açıklamaları:

  • 3 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    "HEDEFİM SEKİZDİ AMA 20 KİLO ALDIM"

    "Ses kaç kg doğdu, kaç kiloyla hamile kaldınız ve çok kilo aldınız mı?"

    - Kilo meselesi, en çok takıldığım kısım... Ben 20 kilo aldım. Hedefim 8 idi. 56 kilo ile hamile kaldım. Hiç takılmayın, kilolar veriliyor.

  • 4 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    "Ses'in uyku problemlerini nasıl çözüyorsunuz?"

    - Çözemiyoruz :)

  • 5 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    "Oyuncu musunuz, mesleğiniz nedir?"

    - Oyuncu değilim, hatta hiç alakam yok. Kabin memuruyum. Bir diğer deyimle 'hostesim'.

  • 6 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    "Ses ismine kim karar verdi?"

    - Tabii ki ikimizin ortak kararı ama Ses ismi sevgili eşimin aklına geldi.

  • 7 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    "Prenses normal mi doğdu, sezaryen mi? Doğumla ilgili deneyimleriniz nedir?"

    - Sezaryen doğum yaptım. Normal çok istedim fakat sevgili ponçin Ses, gelmek istemedi. 42 hafta sabırla bekledim. Her şeyin hayırlısı. Sağlıkla geldi ya, önemli olan o.

  • 8 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    "Sizce Ses kime benziyor?

    - Ses tamamen dedelerine benziyor. Her iki dedesi de sarışın ve mavi gözlü.

  • 9 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    "Babasına benzetildiği söyleniyor mu? Sesin kilosu için doktor bir şey diyor mu?"

    - Bana hiç benzeten yok, herkes babasına benzetiyor zaten. Ses boğum boğum bir bebiş olabilir ama kilosunda bir şey yok, normal. Anne sütü kilosu hepsi.

  • 10 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    "SEVİYORUZ, SAYIYORUZ VE GÜVENİYORUZ"

    "Eşinizle nasıl tanıştınız ve bu güzel evliliğin formülü nedir?"

    - En çok gelen soru nasıl tanıştığımızla ilgili. Buna belki Ümit birgün cevap vermek ister. Formülü nedir bilmem ama biz seviyoruz, sayıyoruz ve güveniyoruz. 

  • 11 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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    "EŞİM EN BÜYÜK YARDIMCIM"

    "Eşiniz size yardımcı oluyor mu?"

    - En büyük yardımcım eşim. Hakkını asla ödeyemem.

  • 12 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
    12 | 31

    "Sence annelik için yaş önemli mi?"

    Daha erken anne olmak isterdim. Harika bir duygu... 

  • 13 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
    13 | 31

    "NAZARA ÇOK İNANIYORUM"

    "Nazara inanır mısınız? Bebişe nazar değer diye korkmuyor musunuz?"

    - Çok inanıyorum. Korkunun ecele faydası yok, değeceği varsa değer... Babası da, ben de bol bol okuyoruz, dua ediyoruz. Başka yapılacak bir şey yok.

  • 14 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
    14 | 31

    "Ses nasıl bu kadar mutlu olabiliyor?"

    - Bizimki doğduğunda angry birds'e benziyordu. Bu kadar sinirli bir tip beklemiyordum. Kaderime razı olduğum anda Allah acıdı sanırım halime :)

  • 15 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
    15 | 31

    "Evlendiğinizde kaç yaşındaydın?"

    - 28 yaşında evlendim.

  • 16 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
    16 | 31

    "Ses'in kardeşi olur mu ileride?"

    - Allah büyük. Olur deriz olmaz, olmaz deriz olur... Bilemiyoruz tabii ki ama biz Ses'in kardeşi olmasını istiyoruz. 

  • 17 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
    17 | 31

    "ANNELİK KADINLARA BAHŞEDİLMİŞ EN EŞSİZ DUYGU"

    "Anne olmak nasıl bir duygu?

    - Tarifsiz, akıl dışı, mantık dışı... Kadınlara bahşedilmiş en eşsiz duygu. Çok şanslıyız, çok...

  • 18 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
    18 | 31

    "DUDAĞIMDA DOLGU YOK"

    "Dudağınızda dolgu olmasa daha güzel olurdunuz"

    - Dudağımda dolgu yok. Neden dudakları kalın olan herkesin dudaklarının dolgu olduğu düşünülür? Hiç mi doğal olma ihtimali yok?

  • 19 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 20 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 21 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 22 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 23 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 24 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 25 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 26 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 27 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 28 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 29 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 30 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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  • 31 Ümit Erdim'in eşi Seda Çınar: Hedefim sekizdi ama 20 kilo aldım - Magazin haberleri
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