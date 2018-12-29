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"Babasına benzetildiği söyleniyor mu? Sesin kilosu için doktor bir şey diyor mu?"

- Bana hiç benzeten yok, herkes babasına benzetiyor zaten. Ses boğum boğum bir bebiş olabilir ama kilosunda bir şey yok, normal. Anne sütü kilosu hepsi.