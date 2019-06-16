Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2 yıl dünyaevine girmişti. Ümit Erdim-Seda Çınar çiftinin bebeği 'Ses' ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

"NİCE BİZİ MUTLU EDECEK SENELER OLSUN"

Oyuncu Ümit Erdim, 34 yaşına bastı. Seda Erdim, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Seda Erdim'in "4 sene önce bu fotoğrafı çekerken tahmin edebilir miydik zamanın bize bu kadar güzel davranacağını? Hayatımıza çok güzel bir Ses geleceğini? Daha nice dönüpte arkasından baktığımızda bizi mutlu edecek seneler olsun, seni seviyorum. İyi ki doğdun..." notunu düştüğü paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"NİCE 2 YILLARA İNŞALLAH HANIMCIĞIM"

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Çınar ile 2. evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Erdim, eşi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından "Nice 2 yıllara inşallah hanımcığım" notuyla yayınlamıştı.