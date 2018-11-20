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"Ümit Erdim kızının adını Ses koymuş abi hiç mi cümle içinde kurup nasıl duruyor düşünmedin ya rezalet gerçekten” şeklindeki yorumu gören Erdim, "Cümle içinde kurmak ne demek bilmiyorum ama cümle içinde kullanayım: Kızımın adını Ses koydum ve bu kimseyi ilgilendirmez. Rezalet olan şey insanların hadsizliğinin tavan yapması" yanıtını verdi.