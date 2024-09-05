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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Futbol Takımı İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Futbol Takımı İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek

        2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:01
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        Ümit Millilerin konuğu İrlanda!
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        Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yarın İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak.

        Esenler Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonundan Amine Kourgheli yönetecek.

        Grupta oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan milliler, 7 puanla 5. sırada yer alıyor. İrlanda Cumhuriyeti ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplarken ikinci sırada bulunuyor.

        Ay-yıldızlılar grupta bir sonraki maçında, son sırada yer alan San Marino ile 10 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak.

        Teknik direktör Levent Sürme tarafından Ümit Milli Takım kadrosuna davet edilen isimler şu şekilde:

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        Kaleci: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

        Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emir Ortakaya (Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Taha Altıkardeş (Göztepe), Arif Kocaman (Bellona Kaysersispor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor)

        Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Trabzonspor), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (Nijmegen), Burak İnce (Slask Wroclaw)

        Forvet: Metehan Altunbaş (Adanaspor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Getafe), Ali Akman (Dender), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş).

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