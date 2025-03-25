Ümit Milliler Belarus maçına hazır!
Ümit Milli Futbol Takımı, Belarus ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda ay-yıldızlı ekip, 11'e 11 taktik uygulamaların ardından duran top çalışması yaptı.
Doğum yılı 2004 ve üstü oyunculardan oluşan Ümit Milli Takım, Pendik Stadı'nda Belarus ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada ilk düdük saat 20.30'da çalacak.
Teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Galatasaray)
Savunma: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Ortakaya (Beerschot), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İsak Vural (Frosinone), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Emir Bars (Jong PSV), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Burak İnce (Slask Wroclaw)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)