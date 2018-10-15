Fenerbahçe'nin eski kaptanı, teknik direktör Ümit Özat sarı-lacivertlilerin gündemini ve Milli Takım'ı değerlendirdi
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Ümit Özat, NTV'de yayınlanan 90+ programında değerlendirmelerde bulundu.
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"Ali Koç, Fenerbahçe'yi holding gibi yönetmemeli' diyorlar. Manav gibi, bakkal gibi mi yönetecek? Elbette holding gibi yönetecek.
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Manchester United da holding gibi yönetiliyor. Ferguson ile ilk 6 yıl başarı gelmedi ama sabrettiler. Şu anda sabır gerekli. Sabır, sabır, sabır...
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Ben, Cocu'ya inanıyorum. Ben bile Josef ve Giuliano'nun gitmesini istemiyorum derdim. Ancak Cocu çıkıp da böyle bir şey demedi. Hiç şikayet etmedi. Bu adamı, 8 maçta değerlendiremeyiz.
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Fenerbahçe bu sezonu unutup Cocu ile devam ederse, gelecek sezonları kazanır. Ancak Fenerbahçe, bu sezon Cocu'yu unutursa, gelecek sezonları da unutur. Cocu'ya zaman verilmeli.
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Bu kadro yapısıyla Mourinho olsa, şampiyon mu olacak? Bir kez daha söylüyorum. Cocu'ya inanıyorum. Bu kadroyla Fenerbahçe'nin ikinci olmasını bile başarılı bulurum.
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Üç antrenörün sezon başında kalması yanlıştı. Sen, Aykut Kocaman ile her yerde çalışmışsın. Neden burada kalıyorsun? İşler kötüye gittiğinde size patlayacağı belli. Bir temizlik yapılıyorsa, kökten yapacaksınız.
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Fenerbahçe'de tek bir grup vardır. O da takımdır. Üç antrenör şu an yolda yürüse, kimse tanımaz. Bunlardan zarar gören Fenerbahçe.
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Dört duvar niye var? Bazı şeyler içeride kalsın diye var. Kadro dışı bırakmak aslında çok çağdışı bir yöntem. Burada tuhaf bir durum var.
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Teknik bir karar alınmadı. Volkan Demirel'in yaptığı açıklamadan sonra kadroya geri dönebileceğini düşünmüyorum.
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İşler kötü gittiğinde her zaman bir suçlu aranır. Başkan, bu kararı almaktan memnun değildir. Fenerbahçe kaptanıyla son gün mukavele imzalanmaz.
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Kaptan, takım kampı yaptıktan sonra takıma katılmaz. Volkan gibi bir oyuncuyla herkesten önce sözleşme imzalaman gerekir. Bu, onda bir kırgınlık yaratmıştır.
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Comolli'nin dikiş tutacağını düşünmüyorum. Cocu ile devam edilmeli ancak bu takımı, ona veren Comolli."
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MİLLİ TAKIM
"Bizim yaratıcı oyuncumuz konusunda bir sıkıntımız yok. Hele bir de buraya Arda girerse... Arda Turan, milli takıma girmeli ve girecek.
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Milli Takımın Arda Turan'a ihtiyacı var. Böyle oyuncular her yıl çıkmıyor.
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Anadolu takımında bir oyuncu 34 maç oynuyor ama milli takıma alınmıyor. Büyük takımlarda hiç süre almıyor ama milli takıma çağrılıyor.
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Ömer Bayram buna örnektir. Bu çocuk gelmeden önce de Akhisar'da banko oynuyordu."
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