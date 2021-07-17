Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen'e, ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı.

ÜMİTCAN UYGUN NEDEN TAHLİYE OLDU?

Ümitcan Uygun'un avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, Ankara 1'inci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye edildi. Tahliye kararını Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz, Twitter hesabından duyurdu. Cengiz, "Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uygun hakkında uyuşturucuya ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından iade edildiği öğrenildi. İddianamede şüpheliler Ümitcan Uygun ve yanındaki kadınlardan Fadime Büşra G.'nin, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşarak, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçunu işledikleri belirtilmişti. Şüphelilerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ümitcan Uygun hakkında Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan dava da devam ediyor. Uygun ve Enes Ö. bu davada tutuksuz yargılanıyor.

ALEYNA ÇAKIR'A NE OLDU?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.



Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Darp olayına ilişkin Uygun hakkında, "Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarında işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'a 30 gün süreyle 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulanarak serbest bırakmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Esen'nin, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülerin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.