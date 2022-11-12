YANGIN ALARMI ÇALINCA DIŞARI ÇIKTIK

Çocuğuyla birlikte binadan çıkan Emre Avşar "Yanan dairede duman vardı. Çok büyük bir yangın olmadı herhalde. Hanımefendi telaş yaptı, evde tekmiş. Biz de tedbir amaçlı dışarı çıktık. İtfaiye geldi hemen müdahale etti" diye konuştu.