Ümraniye'de cip, taksiye arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çamlıca Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, Ramazan Kara'nın kullandığı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan taksi, bariyerlere vurarak durabildi.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Kara

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde taksi şoförü Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ramazan Kara'nın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.