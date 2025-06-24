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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de cip, taksiye arkadan çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Ümraniye'de cip, taksiye arkadan çarptı: 1 ölü

        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde cipin arkadan çarptığı taksi, bariyerlere vurdu. Kazada taksi şoförü hayatını kaybetti, cipin sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 01:09 Güncelleme: 24.06.2025 - 01:10
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        Cip, taksiye arkadan çarptı: 1 ölü
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        Kaza, saat 21.00 sıralarında Çamlıca Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, Ramazan Kara'nın kullandığı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan taksi, bariyerlere vurarak durabildi.

        Kazada hayatını kaybeden Ramazan Kara
        Kazada hayatını kaybeden Ramazan Kara

        Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde taksi şoförü Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ramazan Kara'nın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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