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        Haberler Gündem Güncel Ümraniye'de "Çocuk Festivali" başladı | Son dakika haberleri

        Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği "Çocuk Festivali" başladı

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha eğlenceli, verimli ve unutulmaz hale getirmek amacıyla düzenlenen Çocuk Festivali başladı. Festival kapsamında 6 Ağustos'a kadar ilçenin 20 farklı parkında haftanın üç günü birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:20
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        Ümraniye'de "Çocuk Festivali" başladı
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        Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Festivali, 23 Haziran 2025 tarihinde başladı. Festivalin ilk etkinliği, Çakmak Mahallesi’nde yer alan Sevgi Parkı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

        Palyaçolar, sihirbaz gösterileri, eğlenceli oyun parkurları ve çeşitli sürpriz aktivitelerle dolu etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenirken aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Festival kapsamında 6 Ağustos’a kadar, Ümraniye'nin 20 farklı parkında haftanın üç günü birbirinden renkli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

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        Festivalin açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Onların mutlu, sağlıklı ve sosyal bireyler olarak yetişmeleri için her alanda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yaz tatilini daha anlamlı kılmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Çocuk Festivali ile ilçemizin dört bir yanında çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Sevgi Parkı'nda başlattığımız bu güzel etkinlik tüm Ümraniye’ye yayılarak devam edecek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini festival coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

        Etkinlik takvimine www.umraniye.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

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