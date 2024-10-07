Ümraniye'de silahlı saldırı

Saldırı, saat 20.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi, Zambak Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katına yapıldı.

İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi, 4 katlı apartmanın giriş katındaki daireye silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu.

Binanın giriş katındaki bir evin duvarına ve camına kurşun isabet ettiği saldırıda yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.