Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ümraniye'de silahlı saldırı

        Ümraniye'de motosikletli saldırganlar bir binanın giriş katına silahlı saldırıda bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 01:18 Güncelleme: 07.10.2024 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümraniye'de silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Saldırı, saat 20.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi, Zambak Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katına yapıldı.

        İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi, 4 katlı apartmanın giriş katındaki daireye silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu.

        Binanın giriş katındaki bir evin duvarına ve camına kurşun isabet ettiği saldırıda yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #ümraniye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı