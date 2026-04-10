Ümraniye'de spor ve yaşam merkezi projesi

Ümraniye Belediyesi, spor ve yaşam merkezi projesini tanıttı. Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Necip Fazıl Mahallesi'nde inşa edilecek olan Necip Fazıl Bölge Parkı, toplam 16 bin 160 metrekarelik alanda planlandı. 848 metrekarelik kapalı alanın yanı sıra geniş açık alan düzenlemeleriyle bölgeye nefes aldıracak proje, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Merkezde 220 metrekarelik fitness salonu ile 100 metrekarelik jimnastik ve antrenman alanları yer alacak. Ayrıca tenis sporuna özel olarak planlanan 332 metrekarelik bağımsız kullanım binası, sporculara profesyonel standartlarda hizmet sunacak.

Açık alan düzenlemeleri kapsamında ise üç tenis kortu, 400 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu, 456 metrekarelik çocuk oyun alanı ile 700 metrekarelik spor parkı inşa edilecek. Yeşil alan düzenlemeleriyle de proje, kent estetiğine katkı sağlayacak.

Sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkan projede, 56 kişilik terası bulunan kafeterya vatandaşların hizmetine sunulacak. Kadın soyunma alanları ve antrenör kullanım alanları da kullanıcı konforu gözetilerek projeye dahil edildi.

Ümraniye'ye değer katması hedeflenen Necip Fazıl Bölge Parkı, sağlıklı yaşamı teşvik eden yapısıyla bölge halkına hem spor hem de sosyal yaşam açısından yeni bir buluşma noktası sunacak."