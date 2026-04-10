Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ümraniye'de spor ve yaşam merkezi projesi | Son dakika haberleri

        Ümraniye Belediyesi, spor ve yaşam merkezi projesini tanıttı

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, hayata geçirilecek spor ve yaşam merkezi projesini tanıttı

        Giriş: 10.04.2026 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümraniye'de spor ve yaşam merkezi projesi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ümraniye Belediyesi, spor ve yaşam merkezi projesini tanıttı. Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "Necip Fazıl Mahallesi'nde inşa edilecek olan Necip Fazıl Bölge Parkı, toplam 16 bin 160 metrekarelik alanda planlandı. 848 metrekarelik kapalı alanın yanı sıra geniş açık alan düzenlemeleriyle bölgeye nefes aldıracak proje, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

        Merkezde 220 metrekarelik fitness salonu ile 100 metrekarelik jimnastik ve antrenman alanları yer alacak. Ayrıca tenis sporuna özel olarak planlanan 332 metrekarelik bağımsız kullanım binası, sporculara profesyonel standartlarda hizmet sunacak.

        REKLAM

        Açık alan düzenlemeleri kapsamında ise üç tenis kortu, 400 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu, 456 metrekarelik çocuk oyun alanı ile 700 metrekarelik spor parkı inşa edilecek. Yeşil alan düzenlemeleriyle de proje, kent estetiğine katkı sağlayacak.

        Sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkan projede, 56 kişilik terası bulunan kafeterya vatandaşların hizmetine sunulacak. Kadın soyunma alanları ve antrenör kullanım alanları da kullanıcı konforu gözetilerek projeye dahil edildi.

        Ümraniye'ye değer katması hedeflenen Necip Fazıl Bölge Parkı, sağlıklı yaşamı teşvik eden yapısıyla bölge halkına hem spor hem de sosyal yaşam açısından yeni bir buluşma noktası sunacak."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yüksekova'da kar besicileri zorluyor; hayvanlar meraya çıkamadı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havanın sürmesi, besicileri zor durumda bıraktı. Özellikle kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu kırsal köylerde, hayvancılıkla uğraşanlar yem sıkıntısı yaşamaya başladı. Besicilerden Şaban Onat, "Geçen sene bu vakitlerde koyunlarımız meralarda otlatıyorduk...
        #Ümraniye Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
