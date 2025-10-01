Habertürk
        Ümraniye'de nalburda çıkan yangın üst katlara sıçradı | Son dakika haberleri

        Ümraniye’de nalburda çıkan yangın üst katlara sıçradı

        Ümraniye'de nalburda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 21:05 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:05
        Yangın saat 19.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Talat Paşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki nalburda başladı.

        İnşaat malzemeleri satılan dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangın sonrasında binada hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #yangın
