Ümraniyespor: 3 - Amedspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor sahasında Amedspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor ile Amedspor kozlarını paylaştı. Mücadele İstanbul ekibinin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri Benny, Burak Öksüz ve Engjell Hoti kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor 53 puana yükseldi. 5 maç sonra kaybeden Amedspor ise 54 puanda kaldı.
Ligin 37. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Amedspor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.