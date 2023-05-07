Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip kritik 3 puanın sahibi oldu. Ligde kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi, Demir Grup Sivasspor'u 4-1'lik skorla devirdi.
Ümraniyespor'un galibiyet golleri 7, 24 ve 76'da Umut Nayir ile 90+1'de Oleranwaju Kayode'den geldi. Sivasspor'un tek sayısını ise 35'te Max Gradel kaydetti.
Sivas temsilcisinde Mustapha Yatabare 45. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 26'ya yükseltirken, Sivasspor 37 puanda kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Şeker, Cemil Tunç, Abdullah Uğur Sarı
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur Ayık (Dk. 78 Mustafa Eser), Epureanu, Glumac, Gheorghe (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Sackey (Dk. 71 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Serkan Göksü, Geraldo (Dk. 58 Mrsic), Sekidika, Kayode, Umut Nayir
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Murat Paluli (Dk. 46 Caicedo), Ulvestad, Charisis (Dk. 82 Hakan Arslan), Saiz (Dk. 79 Njie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Robin Yalçın), Gradel (Dk. 82 Leke James), Yatabare
Goller: Dk. 7, Dk. 24 (Penaltıdan) ve Dk. 76 Umut Nayır, Dk. 90+1 Kayode (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 34 Gradel (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+4 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Kayode, Dk. 45+3 Orkun Özdemir, Dk. 45+6 Gheorghe, Dk. 46 Geraldo, Dk. 62 Glumac, Dk. 85 Mustafa Eser (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 64 Goutas (Demir Grup Sivasspor)
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