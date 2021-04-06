2021 Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte kutsal topraklar hasretiyle yanıp tutuşanlar "Umre yasağı kalktı mı?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere koronavirüs pandemi süreciyle birlikte Suudi Arabistan hac ve umre ziyaretlerini yasaklamıştı. Ancak konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte, "2021'de umre yasağı kalktı mı?" sorusunun cevabıyla ilgili merak edilip araştırılanlar...

ŞARTLI MÜJDE GELDİ!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren sadece koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umre yapabileceğini açıkladı.

Açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece koronavirüs aşısı yaptırmış veya koronavirüs geçirmiş kişilerin umre ziyareti için kabul edileceği aktarıldı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada, iki doz koronavirüs aşısı olmuş, aşının üzerinden en az 14 gün geçmiş ve koronavirüse yakalanıp iyileşen üç gruptaki kişilerin kabul edileceği belirtildi.

Sadece bu kriterlere uyan kişilerin Mekke'ye kabul edileceği ve ibadetlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi.