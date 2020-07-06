Umudumuz Şaban oyuncuları kimler? sorusu film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Umudumuz Şaban, Kemal Sunal'ın Şaban serisi filmlerinden birisidir. Filmin senaryosu Suphi Tekiner tarafından yazılmıştır. İşte Umudumuz Şaban filmi ile ilgili detaylar...
UMUDUMUZ ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Ringo Şaban
Serpil Nur - Canan
Turgut Özatay - Muhteşem Halkakul
Muhteşem Durukan - Oduncu Hasan
Alpay İzer - Muhtar Yaşar Şereflikoç
Nejat Gürçen - Müteahhit Sadullah
Hakkı Kıvanç - Komiser Cemil
Yadigar Ejder - Ayı Necmo
Hikmet Taşdemir - Mardinli Arif
Sabahat Işık - Oduncu Hasan'ın Karısı
Mustafa Dik - Mustafa Dik
Kamer Baba - Mahalleli
Şeref Çokşeker - Mahalleli
Necip Tekçe - Yedi Bela Recep
Tevfik Şen - Cabbar
UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Şaban (Kemal Sunal),amcasından kalan kahvehaneyi çalıştırmak üzere köyden kente gelir. Yaşamakta olduğu gecekondu semtinde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Ağayla semt sakinleri arasındaki sürtüşme sebebiyle bir cinayet işlenir. İzlediği kovboy filmlerinin etkisinde kalan ve mahallede kovboy kıyafetiyle dolanan Şaban, cinayet suçuyla tutuklanır. İşlemediği suçu üzerine alıp cezaevine girer. Hapisten çıkınca bütün mahalleli ona bir kurtarıcı, bir kahraman gözüyle bakar. Şaban ise kendisine umut bağlayanların yüzünü kara çıkarmaz. Ağanın adamı olan muhtarı seçimde yener.
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