Umut Akyürek 1973'te Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı mezunudur.İlk musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneği'nde başlamıştır. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışmasında 3. oldu.

1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.