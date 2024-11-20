Şarkıcı Umut Akyürek, sosyal medyada yayımladığı bir videoyla 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'dan korktuğu için kendini odaya kilitlediğini duyurmuştu.

Umut Akyürek, yasaklı madde kullandığını açıkladığı kızının psikolojik sorunları olduğu, kriz geçirdiği için bilinçsiz davranışları nedeniyle ne yaptığını bilmez halde olduğunu belirtmişti.

Melek Bal Ertuğrul'un tedavisi sonuç vermeye başladı. Umut Akyürek, eşi ve kızı ile birlikte Liman Ayık Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ" DEMİŞTİ

Öte yandan Umut Akyürek, geçtiğimiz günlere kızının tedavi süreciyle ilgili açıklamada bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu.

"KIZIMIZ BİR DERNEK KURMAK İSTİYOR"

Oktay Ertuğrul da; "Kızımız bir simge oldu. Bu konuda çalışmak, bir dernek kurmak istiyor. 'Melek Sensin Derneği' ile kızlarla ilgili çalışmalar yapacak" diye konuşmuştu.