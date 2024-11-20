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        Haberler Magazin Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul ile aynı karede - Magazin haberleri

        Umut Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul ile aynı karede

        Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı. Daha önce; "Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi" diyen Akyürek'ten Melek Bal ile olduğu yeni fotoğraf geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 09:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:15
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        Şarkıcı Umut Akyürek, sosyal medyada yayımladığı bir videoyla 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'dan korktuğu için kendini odaya kilitlediğini duyurmuştu.

        Umut Akyürek, yasaklı madde kullandığını açıkladığı kızının psikolojik sorunları olduğu, kriz geçirdiği için bilinçsiz davranışları nedeniyle ne yaptığını bilmez halde olduğunu belirtmişti.

        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim" Haberi Görüntüle

        Yaşananların ardından Melek Bal Ertuğrul, tedavi görmeye başlamıştı.

        Melek Bal Ertuğrul'un tedavisi sonuç vermeye başladı. Umut Akyürek, eşi ve kızı ile birlikte Liman Ayık Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.

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        Sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda çiftin kızı Melek Bal Ertuğrul'un keyfinin yerinde olduğu görüldü.

        Derneğin ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayim Madak da yer aldı.

        "YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ" DEMİŞTİ

        Öte yandan Umut Akyürek, geçtiğimiz günlere kızının tedavi süreciyle ilgili açıklamada bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

        Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu.

        "KIZIMIZ BİR DERNEK KURMAK İSTİYOR"

        Oktay Ertuğrul da; "Kızımız bir simge oldu. Bu konuda çalışmak, bir dernek kurmak istiyor. 'Melek Sensin Derneği' ile kızlarla ilgili çalışmalar yapacak" diye konuşmuştu.

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        #umut akyürek
        #Melek Bal Ertuğrul
        #Oktay Ertuğrul
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