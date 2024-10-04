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        Haberler Magazin Umut Evirgen'den eşi Alina Boz'un hamile olduğu iddialarına yanıt: Olsa doğardı - Magazin haberleri

        Umut Evirgen: Olsa doğardı

        Geçtiğimiz yıl oyuncu Alina Boz ile evlenen işletmeci Umut Evirgen, eşi hakkında sık sık çıkan hamilelik haberlerine açıklık getirdi; "Öyle bir şey olmadı, bir sene oldu biz evleneli. Olsa doğardı herhalde"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 08:12 Güncelleme: 04.10.2024 - 08:12
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Umut Evirgen, bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Evirgen, eşi Alina Boz'un hakkında sık sık çıkan 'hamilelik' haberleri hakkında değerlendirmede bulundu.

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        "HER ŞEY ORTADA"

        2 Aralık 2023'te Alina Boz ile nikâh masasına oturan Umut Evirgen, "Öyle bir şey olmadı, bir sene oldu biz evleneli. Olsa doğardı herhalde. Her şey ortada" ifadelerini kullandı.

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        "HANIM TARAFINI BEKLİYORUZ"

        Umut Evirgen daha sonra, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: Çocuk sorusuna gelirsek de erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz.

        #umut evirgen
        #Alina Boz
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