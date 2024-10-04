Umut Evirgen: Olsa doğardı
Geçtiğimiz yıl oyuncu Alina Boz ile evlenen işletmeci Umut Evirgen, eşi hakkında sık sık çıkan hamilelik haberlerine açıklık getirdi; "Öyle bir şey olmadı, bir sene oldu biz evleneli. Olsa doğardı herhalde"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Umut Evirgen, bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Evirgen, eşi Alina Boz'un hakkında sık sık çıkan 'hamilelik' haberleri hakkında değerlendirmede bulundu.
"HER ŞEY ORTADA"
2 Aralık 2023'te Alina Boz ile nikâh masasına oturan Umut Evirgen, "Öyle bir şey olmadı, bir sene oldu biz evleneli. Olsa doğardı herhalde. Her şey ortada" ifadelerini kullandı.
"HANIM TARAFINI BEKLİYORUZ"
Umut Evirgen daha sonra, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: Çocuk sorusuna gelirsek de erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz.