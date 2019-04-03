Umut Özcan, 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlamış ve birçok tiyatroda rol almıştır. Bunlardan birkaçı Selvi Boylum Al Yazmalım, Padişah-ı Osman'dır. Peki, Umut Özcan kimdir? Umut Özcan kaç yaşında ve nereli? İşte, Umut Özcan'ın hayat hikayesi...
UMUT ÖZCAN KİMDİR?
2 Temmuz 1977'de doğdu. Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nin Turizm Otelcilik bölümü ve Marmara Üniversitesi'nin spor akademisi bölümünü bitirmiştir. 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlamış ve birçok tiyatroda rol almıştır. 2008 yılında Adanalı televizyon dizisinde Fiko karakterini canlardırmasıyla tanınmıştır.Bahtiyar Ölmez dizisinde oynamaya başladı.
FİLMOGRAFİ
Televizyon Dizileri
Bahtiyar Ölmez,2017,Şinasi
Kertenkele 2014 - 2016 Şevket
Boynu Bükükler (Konuk Oyuncu)
Koğuş Akademisi, 2013
Bana Bir Soygun Yaz, 2012, Süleyman
Nuri, 2011
Müziklerin Efendisi, 2011, Sabit
Dedektif Memoli, 2011, Fiko
Papatyam, 2010, 2011, Abbas
Yalancı Romantik, 2008, 2009, Kafe sahibi Hamit
Emret Komutanım, 2008, Zihni Fikri Parlak
Adanalı, 2008, 2009, 2010, Fiko, Lezize Teyze, Lezize Nine
Kuzey Rüzgarı, 2007, Adam
Cumhur Cemaat, 2007
Üç Kadın, 2005
Çil Horoz, 2005, Kazım
Sevda Tepesi, 2005, Eküri Ahmet
Saf Asaf, 2005
Emret Komutanım, 2005, Korhan
Acı Hayat, 2004, 2005, 2006, Ercü
Üç Kişilik Aşk, 2004
Çalınan Ceset, 2004, Hayri
Tatil Aşkları, 2004, Berke
Büyük Buluşma, 2004, Cemil
Şöhretler Kebapçısı, 2003
Sırlar Dünyası/Sır Kapısı, 2002, Yılmaz
Üvey Baba, 2000, Hakan
Ona Bakma Bana Bak, 2000
Güneş Yanıkları, 2000
Sinema
Süper İncir, 2013 , öğretmen
Koğuş Akademisi, 2013
Bana Bir Soygun Yaz, 2012
Süpertürk, 2012
Umut Adası, 2006, Gazanfer
Tramvay, 2006, Tedhişçi
Tiyatro
Selvi Boylum Al Yazmalım, Sadri Alışık Tiyatrosu
Matrak Ailem, Yalçın Menteş Tiyatrosu
Padişah-ı Osman, Adım Tiyatro
Buyur Burdan Kaç, İstanbul Sahne Tiyatrosu
Bakar mısınız?,Halk tiyatrosu
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