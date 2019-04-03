Umut Özcan, 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlamış ve birçok tiyatroda rol almıştır. Bunlardan birkaçı Selvi Boylum Al Yazmalım, Padişah-ı Osman'dır. Peki, Umut Özcan kimdir? Umut Özcan kaç yaşında ve nereli? İşte, Umut Özcan'ın hayat hikayesi...

UMUT ÖZCAN KİMDİR?

2 Temmuz 1977'de doğdu. Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nin Turizm Otelcilik bölümü ve Marmara Üniversitesi'nin spor akademisi bölümünü bitirmiştir. 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlamış ve birçok tiyatroda rol almıştır. 2008 yılında Adanalı televizyon dizisinde Fiko karakterini canlardırmasıyla tanınmıştır.Bahtiyar Ölmez dizisinde oynamaya başladı.

FİLMOGRAFİ

Televizyon Dizileri

Bahtiyar Ölmez,2017,Şinasi

Kertenkele 2014 - 2016 Şevket

Boynu Bükükler (Konuk Oyuncu)

Koğuş Akademisi, 2013

Bana Bir Soygun Yaz, 2012, Süleyman

Nuri, 2011

Müziklerin Efendisi, 2011, Sabit

Dedektif Memoli, 2011, Fiko

Papatyam, 2010, 2011, Abbas

Yalancı Romantik, 2008, 2009, Kafe sahibi Hamit

Emret Komutanım, 2008, Zihni Fikri Parlak

Adanalı, 2008, 2009, 2010, Fiko, Lezize Teyze, Lezize Nine

Kuzey Rüzgarı, 2007, Adam

Cumhur Cemaat, 2007

Üç Kadın, 2005

Çil Horoz, 2005, Kazım

Sevda Tepesi, 2005, Eküri Ahmet

Saf Asaf, 2005

Emret Komutanım, 2005, Korhan

Acı Hayat, 2004, 2005, 2006, Ercü

Üç Kişilik Aşk, 2004

Çalınan Ceset, 2004, Hayri

Tatil Aşkları, 2004, Berke

Büyük Buluşma, 2004, Cemil

Şöhretler Kebapçısı, 2003

Sırlar Dünyası/Sır Kapısı, 2002, Yılmaz

Üvey Baba, 2000, Hakan

Ona Bakma Bana Bak, 2000

Güneş Yanıkları, 2000

Sinema

Süper İncir, 2013 , öğretmen

Koğuş Akademisi, 2013

Bana Bir Soygun Yaz, 2012

Süpertürk, 2012

Umut Adası, 2006, Gazanfer

Tramvay, 2006, Tedhişçi

Tiyatro

Selvi Boylum Al Yazmalım, Sadri Alışık Tiyatrosu

Matrak Ailem, Yalçın Menteş Tiyatrosu

Padişah-ı Osman, Adım Tiyatro

Buyur Burdan Kaç, İstanbul Sahne Tiyatrosu

Bakar mısınız?,Halk tiyatrosu