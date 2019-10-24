Un helvası tarifi, nasıl yapılır?

Un helvası; tatlı canınız çektiğinde acilen yapılabilecek en kolay ve hızlı bir tatlıdır. Hem de aroması ve tadıyla da zevkle yenir. Ancak un helvası kıvamını tutturmak ve küf küf olmasını sağlamak gerekir. En önemli ayrıntı sürekli karıştırarak ara vermemektir. Yoksa topaklanan bir helva bir işe yaramaz. Sizlerle denenmiş bir un helvası tarifi paylaşalım istedik.

Un Helvası Tarifi Malzemeleri:

250 gram tereyağı

2 su bardağı un

5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Un Helvası Tarifi Hazırlanması: