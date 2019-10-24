Un helvası tarifi, nasıl yapılır?

Un helvası; tatlı canınız çektiğinde acilen yapılabilecek en kolay ve hızlı bir tatlıdır. Hem de aroması ve tadıyla da zevkle yenir. Ancak un helvası kıvamını tutturmak ve küf küf olmasını sağlamak gerekir. En önemli ayrıntı sürekli karıştırarak ara vermemektir. Yoksa topaklanan bir helva bir işe yaramaz. Sizlerle denenmiş bir un helvası tarifi paylaşalım istedik.
Un Helvası Tarifi Malzemeleri:
- 250 gram tereyağı
- 2 su bardağı un
- 5 su bardağı toz şeker
- 5 su bardağı süt
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
Un Helvası Tarifi Hazırlanması:
- Önce tereyağını çelik bir tavaya alarak fıstık pembeleşene kadar kavurulur.
- Sonra un ilave edilerek 1 saat boyunca karıştırılarak kavrulması sağlanır.
- Başka bir kapta süt şeker ve vanilya karıştırılır ve eritilir (soğuk olacak).
- Unun rengi koyulaşmaya başladığında helva tavaya yapışmıyorsa ya da undan bir parça süt karışımına konduğunda cızırdıyorsa kıvama gelmiştir.
- Süt karışımı içerisine birden dökülür ve ocağın altı açılarak hızlıca karıştırılır.
- Helva katılaşınca hazır demektir.
- Kaşıkla şekil verilir ve servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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