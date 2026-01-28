Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Unai Emery'den Tammy Abraham açıklaması! - Futbol Haberleri

        Unai Emery'den Tammy Abraham açıklaması!

        Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Beşiktaş'tan transfer edilen Tammy Abraham ile ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 18:22 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emery'den Tammy Abraham açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İspanyol teknik adam, Beşiktaş'tan transfer edilen Tammy Abraham ile ilgili de konuştu. Emery, "Abraham, yedi yıl önce burada oynadı. O, Malen ayrıldıktan sonra hedeflediğimiz oyunculardan birisiydi. Takıma yapacağı katkı konusunda heyecanlıyız." sözlerini sarf etti.

        Aston Villa'nın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Abraham, siyah-beyazlılarda yarım sezonda 26 maça çıktı ve 13 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Simge Sağın'dan sokakta prova

        Simge Sağın, 30 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesi provayı Galata sokaklarında gerçekleştirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde