Unai Emery'den Tammy Abraham açıklaması!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, Beşiktaş'tan transfer edilen Tammy Abraham ile ilgili de konuştu. Emery, "Abraham, yedi yıl önce burada oynadı. O, Malen ayrıldıktan sonra hedeflediğimiz oyunculardan birisiydi. Takıma yapacağı katkı konusunda heyecanlıyız." sözlerini sarf etti.

Aston Villa'nın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Abraham, siyah-beyazlılarda yarım sezonda 26 maça çıktı ve 13 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.