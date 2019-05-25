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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ünal Karaman: Bu duruş camiamıza hayırlı olsun

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek sezonu 4. sırada tamamladıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu ve sezonu değerlendirdi.

Ünal Karaman

Zorluklarla uğraştıkları bir sezonu tamamladıklarını kaydeden Karaman, "Bu çok özel bir sezon. Birazcık vicdanı olan, birazcık futboldan anlayan, bu sene Trabzonspor'un yaşadıklarını yukarıdan aşağıya sıraladığında, herhalde kuruluştan bu yana böyle bir sezon geçirmemişizdir. Sezon boyunca gelen, kulübümüzü ve bizi zorlayan hamleler oldu. Birçok engel önümüze çıktı. Bu engeli geçmemizin tek yolu futbol oynamaktı. Kontenjan oyuncuları da, yerli oyuncular da sesini yükseltmedi, biz sadece futbol oynamak istedik" ifadelerini kullandı.

Heyecan yaratan bir takım oluşturduklarını belirten teknik adam, "Sadece kendini geliştirmek değil, Türkiye'ye bir futbol felsefesi de göstermeye çaba gösterdik. Görevimizi yaptığımızı düşünüyorum, bizim için iyi bir sezondu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu galibiyet, bu sezon, bu mücadele, bu duruş, camiamıza hayırlı olsun. Hiçbir maça rahat çıkmadık, her maça istim üstünde çıktık. Ben de tribünde olup, bu sezonu takip etmeyi isterdim. O heyecanı yaşatan bir sezondu. Heyecanlı, zevkli, güzel mesajlar veren bir Trabzonspor olduğunu düşünüyorum" dedi.

"KÜSKÜNLÜKLERİ GERİDE BIRAKMALIYIZ"

Hayat felsefelerinin barış ve kardeşlik üzerine olduğunu aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"Bu özelliğimiz bizim sporda var olmamızı sağladı. Geçmiş dönemde yaşanan bazı kırgınlıklar olabilir. Bu tarz sorunları gün yüzünde tutabilecek, sinir sistemlerini harekete geçirecek sıkıntılar olabilir. Dünü dünde bırakmak gerekir. Kültürleri birbirine yakın iki şehrin bu müsabaka ile küskünlükleri geride bırakıp geleceğe iyi bakmasını istiyorum. Rize'de dostlarım var, Trabzon benim yuvam olmuş. Yanlış aramaya kalkarsak birbirimizin yüzüne bakamayız. Kusur, yanlış varsa camiam adına özür diliyorum. Küskünlükleri geride bırakmak mübarek günlerde hepimizin görevi."

"DOSTLUK İÇERİSİNDE BİR OYUNCU GRUBUM VAR"

Son ana kadar ligde çok zorlukları olmasına rağmen aile ortamı oluşturduklarını vurgulayan Karaman, "Bir gün birbirini kırmamış, arkadaşını rencide etmemiş, birbirine sadece dostluk duygusu içerisinde sarılmış oyuncu grubum var. Genç oyuncularımız dahil olmak üzere hepsi iyi ki var. İyi ki bu formanın bir parçası oldular. Sadece ve sadece sevgiyi sempatiye dönüştürerek bu günlere geldik. Emeği geçen başkanımız nezdinde yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Gönül hep daha güzelini arzu ediyor." ifadelerini kullandı.

Hugo Rodallega'nın takımda kalıp kalmayacağının sorulması üzerine Karaman, bu sorunun muhatabının kendisi olmadığını, Rodallega'nın kendilerinden biri gibi çalıştığını sözlerine ekledi.

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