Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadelede Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, zorlu müsabakanın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdü. Bordo-mavililer, sarı-lacivertli takım karşında kazanarak hem 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak, hem de ligde 4 hafta sonra 3 puanla tanışmak istiyor.
"HERKES BİRBİRİNE DESTEK OLMALI"
Ünal Karaman, sahada takımın savunma ve hücum mesajlarını iyi okuması gerektiğini vurguladı. Oyuncularından sahada sürekli hareketli olmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, hücumu ve savunmayı birlikte yapabilen bir takım olgusuyla hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Sahada hata yapan birinin o hatasını arkadaşlarının kapaması gerektiğine vurgu yapan Karaman, herkesin birbirine yardımcı olmasını istedi.
Spor Toto Süper Lig’de topa en çok sahip olan takımlardan biri olan ve pas yüzdesiyle ligde önemli bir konumda bulunan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında da bu özelliğini ön plana çıkarmak istiyor. Özellikle ligin ilk haftalarında bulduğu erken gollerle sonuca giden Karadeniz ekibi, sarı-lacivertli takım karşısında da taraftarının desteği ile erken golü bularak rakibini çözmeyi planlıyor. Teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe’nin analizlerini yapan Ünal Karaman, rakibin eksik yönlerini tespit ederken, disiplinden kopmadan topun kendilerinde kalmasının önemine de vurgu yapıyor.
MUHTEMEL İLK 11
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaşadığı kadro sıkıntısına rağmen Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. Onur’un yokluğunda kaleyi Uğurcan’a emanet etmenin planlarını yapan Karaman, Esteban’ın performansından da oldukça memnun. Kale konusundaki son kararı maç günü verecek olan deneyimli teknik adamın sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Uğurcan (Esteban), Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi (Yusuf Yazıcı) , Sosa, Abdulkadir Ömür, Olcay Şahan, Nwakaeme, Rodallega."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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