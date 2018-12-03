Spor Toto Süper Lig’de kötü bir dönem içine giren ve 10. sıraya kadar gerileyen Trabzonspor, 8 yıldır sahasında yenemediği Fenerbahçe’yi 2-1, ardından deplasmanda Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek büyük bir moral buldu. Üst üste kazanılan iki maç sonrası elde edilen 6 puan bordo-mavilileri maç fazlasıyla 6. basamağa taşıdı.
KARAMAN'DAN GENÇLİK AŞISI
Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın kadro dışı bırakılmasının ardından Kucka, Onazi ve Hosseini gibi oyuncuların da sakat olması nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Trabzonspor’da olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyette büyük bir pay sahibi olan Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, bu hafta da Kayserispor karşısında kazanılan 3 puanda önemli rol oynadı. Geçtiğimiz hafta ilk kez bir arada oynayan bu oyuncular, bu haftada da birlikte forma giyerek ellerine geçen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiler.
TRABZONSPOR İKİ İSİM DAHA KAZANDI
Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür takım içinde kendini ispatlayan isimler olurken, Teknik Direktör Ünal Karaman döneminde şans bulmaya başlayan Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen de futbol kamuoyundan geçer not aldılar.
UĞURCAN ÇAKIR GÜVEN VERDİ
Ümit Milli Takım'ın da kalesini koruyan Uğurcan Çakır, Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan isim olmaya başladı. Geçen sezon 6 lig maçında 494 dakika sahada kalan genç kaleci, bu sezon ligde ilk kez Fenerbahçe karşılaşmasında kaleyi korumuştu. Kayserispor maçında da ilk on birde yer bulan Uğurcan Çakır, önemli kurtarışlar yaptı.
HÜSEYİN TÜRKMEN, FORMAYI BIRAKMAMAKTA KARARLI
Bu sezon forma giyip giyemeyeceği merakla beklenen isimlerin başında gelen Hüseyin Türkmen de Ünal Karaman’dan formayı kapan isimlerin başında geliyor. Bordo-mavili formayla ilk kez bir lig maçında ilk on birde sahaya çıkarak, 39 bin taraftar önünde Fenerbahçe müsabakasını hatasız oynayan Hüseyin Türkmen, ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçının son 36 dakikasında Hosseini'nin yerine oyuna girmişti. Genç oyuncu İranlı futbolcunun sakatlığının devam etmesiyle de 11'de şans buldu.
DEVRE ARASINDA KADROYA YENİ GENÇLER GİRECEK
Bu sezon Trabzonspor'da uygulamaya koyulan gençlik aşısı meyvelerini vermeye başlarken, kış transfer döneminde ise hem Trabzonspor altyapısından hem de 1461 Trabzon'da forma giyen bazı isimlerin A Takım kadrosuna katılması bekleniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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