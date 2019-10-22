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HaberlerTurizm

“UNESCO açısından bir sorun yok”

Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Peribacalarının bulunduğu Göreme Vadisi, Milli Park statüsünden çıkartıldı. 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Göreme Milli Parkı’nın statüsünün değişmesi tedirginlik yarattı. Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberi...

Göreme Vadisi milli park

UNESCO Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Öcal Oğuz Göreme kararını değerlendirdi. UNESCO Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Öcal Oğuz yüreklere su serpen bir açıklama yaparak, kararın UNESCO açısından rahatsızlık yaratan bir durum olmadığını söyledi.

 

Oğuz, “Milli Park statüsünden çıkartılmış olan yer, dünya miras listesinde var olan alanın içinde olduğu için, UNESCO ya sunulan koruma şemsiyesi açısından bir sorun teşkil etmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, buraya alan yönetimi başkanlığı atadı. Bu atama biçimi de UNESCO sistematiğine uygun bir atamadır. Alanın korunması ve yaşanabilecek sorunların giderilmesi açısından olumlu değerlendirilmiştir.” dedi.

İKİ BAŞLILIK ORTADAN KALDIRILDI

Uzmanlar, Göreme’nin Milli Park olmaktan çıkartılmasını, “iki başlılık ortadan kaldırıldı” şeklinde yorumladı. Bu yorumun nedeni de Milli Parkların Orman Bakanlığı’na bağlı olması gösterildi. Göreme bölgesinin Milli Park olmaktan çıkartılmasıyla, bölgede tek söz sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak.

Bu kararın, tarihi mirasa halel getirmeyeceğini de söyleyen yetkililer, “Artık bu bölgenin sorumlusu Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Çok yerinde bir karar” değerlendirmesini yaptılar.

 

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