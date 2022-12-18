Üniversite hastanesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Üniversite hastanesinde "narkotik" ilaçlar kayboldu! - En son haberler
ABONE OL

Üniversite hastanesinde narkotik ilaçlar kayboldu, soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki eczanede çoğunluğu "narkotik" olmak üzere birçok ilaç kayboldu. Hastane eczanesinde çalışan bir personelin dilekçesiyle ortaya çıkan olayda, "Narkotik ilaç" olarak da bilinen kırmızı reçeteli ilaçların kaybolmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı. Kaybolan ilaçların dışında en az 2 kamyon ilacın imha edildiği ve başka hastanelere satıldığı iddia edilen dilekçenin ardından 3 personel açığa alındı. Soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, adli tahkikata devam ediyorlar" dedi

Üniversite hastanesinde
DHA

Kahramanmaraş'ta üniversite hastanesinde kaybolan narkotik ilaçlarla ilgili soruşturma başlatıldı, 3 personel açığa alındı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde "narkotik ilaç" olarak da bilinen kırmızı reçeteli ilaçların kaybolduğu ihbar edildi. Hastane eczanesinde çalışan Y.K. isimli personel, durumu bir mektup ile bildirdi. Başhekimliğe verdiği dilekçede Y.K., eczanede başka usulsüzlüklerin de yapıldığını öne sürdü.

"İMHA OLMUŞ EN AZ 2 KAMYON VE İLAÇ VAR"

Eczane sorumlularını uyardığını, bu nedenle kendisine mobbing uygulandığını belirten Y.K., dilekçesinde şu iddialarda bulundu:

"Eczacılardan H.A. ve G.A., yıllardır yasal olmayan işler yapıyor. 'Yapmam' dediğim için de bana mobbing uygulanıyor. Depodaki ilaç ve serumların miatlarının dolmasına 3 ay kala firmalar ile görüşülüp, değişim talebinde bulunması gerekirken; görüşmüyorlar. Firmaya miadı geçtikten 2 ya da 3 ay sona dönüş yapılıyor. 3 ay öncesinden yazı yazılmadığı için firmalar kabul etmiyor. Bu ilaçlar kimse görmeden F.K.'ye imha ettiriliyor. Gözümle gördüğüm, imha olmuş en az 2 kamyon ilaç ve serum var. 'Bunları neden imha ediyorsunuz?' dediğimde ise 'Seni ilgilendirmez' cevabını alıyoruz."

"HASTANENİN İLAÇLARI BAŞKA HASTANEYE SATILIYOR"

Y.K., hastaneye ilaç veren bir ecza deposunun da usulsüzlüklerde yer aldığı iddiasında bulunduğu dilekçesinde, "B. Ecza Deposu'ndan ilaçlar gelmeden faturalar giriliyor. Bu ilaçlar; 2, 3 ve 4 ay içerisinde parça parça geliyor. Ayrıca B. Ecza Deposu'na ilaç veriyorlar. Bu ilaçlar, miada gönderilmiş gibi gösteriliyor. Ayrıca B. Ecza Deposu İlaç Takip Sistemi (İTS) bizim üzerime olan ilaçları, başka hastanelere satıyor. Aradan 1-2 ya da 3 ay geçtikten sonra ilaçları getiriyorlar. Ama ilaç takip sistemi bize kayıtlı değil" ifadelerini kullandı.

"İLAÇLAR ARTIRILIYOR AMA VERİLMİYOR"

Hastanenin eczanesinde 200 narkotik ilacın eksik olduğunu da kaydeden Y.K., şunları kaydetti: "1'inci kat eczanede narkotik defterleri ile bölümlere narkotik ilaçlar veriliyor. Oradan öğrendiğime göre; narkotik defterlerinde hastanın adına 1 ya da 2 adet yazılan ilaçlar artırılıyor ama artırılan adet verilmiyor. Narkotik defterleri ile sisteme düşülen adetler kontrol edilirse; her şey ortaya çıkacaktır. Kahramanmaraş G. isimli marketten 2017-2018'den bu zamana kadar alınan çinko oksit, boraks sitrik asit, kalsiyum laktat, salisilik asit, sodyum benzoat ve mentol kristalin stok hareketlerinin kontrol edilmesini istiyorum. Bu ürünler; eczane deposundan farklı sistemdeki farklı depolara transfer edilmiştir. Bu depoların kontrolü H.A. ve G.A.'dadır."

İLAÇLARIN YERİNDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Y.K.'nin iddiaları sonrası idari soruşturma başlatılıp, eczanede inceleme yapıldı. İlk incelemede çoğunluğu narkotik olmak üzere birçok ilacın yerinde olmadığı tespit edildi. Baş eczacı G.A.'nın görev yeri değiştirildi, depo sorumlusu eczacı H.A., eczane çalışanı K.S. ile ihbarda bulunan Y.K. açığa alındı.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da idari soruşturma başlatıldığını ve eczanede sayım yaptırdıklarını söyledi. Konunun takipçisi olacağını kaydeden Prof. Dr. Yasım, "Üniversite hastanemizde bazı ilaçların kaybolduğu hakkında söylentiler vardı, bunlar bize de geldi. Bunun üzerine eczanede sayım yaptırdık. Özellikle narkotikler ağırlıklı olmak üzere bazı ilaçların olmadığını gördük. Bunun üzerine 3 kişiyi açığa aldık, 1 kişinin de görev yeri değiştirildi. Konu hakkında idari soruşturmayı başlattık. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunduk, adli tahkikata devam ediyorlar" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada babaanne tutuklandı
GÜNDEM 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada ...
Mehmet Dudarık olayı ne? Mustafa Dudarık kimdir? Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık sağlık durumu nasıl?
GÜNDEM Mehmet Dudarık kimdir, sağlık durumu nasıl?
YILBAŞI bileti fiyatları 2023: Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatı ne kadar? MPİ büyük ikramiye...
GÜNDEM Geri sayım! Yılbaşı bilet fiyatları...
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
ABD Büyükelçiliği'nden Şişli'deki kaza hakkında açıklama - Son dakika haberi
GÜNDEM ABD Büyükelçiliği'nden Şişli'deki kaza hakkında ...
Ankara'da dövdüğü kadının balkonunda uyurken yakalandı - Güncel haberler
GÜNDEM Dövdüğü kadının balkonunda uyurken yakalandı
Son dakika: Babasını öldüren genç kız, adli kontrolle serbest kaldı! - Haberler
GÜNDEM Babasını öldüren genç kız, adli kontrolle serbest
Bursa'da ölümlü kazada TIR şoförüne 20 günlük ev hapsi - Son dakika haberi
GÜNDEM Ölümlü kazada TIR şoförüne 20 günlük ev hapsi
Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
GÜNDEM Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal
GÜNDEM Bazı feribot seferleri iptal edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.