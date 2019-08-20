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Üniversite kayıtları ne zaman bitecek? Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde YÖK kayıtların e-devlet üzerinden yapılacağını duyurmuştu. Peki, ne zaman sona eriyor? Ayrıntılar haberimizde...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-devlet kapısı üzerinden "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 21 Ağustos gecesi saat 23.59'a kadar e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Üniversitelere gitmeye gerek kalmadan, internet üzerinden kolayca ve zahmetsiz şekilde yapılabilen, zaman ve maddi açıdan öğrenciler ile ailelerine büyük tasarruf sağlayan YÖK'ün e-kayıt imkanından çok sayıda öğrencinin faydalanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresine tıklayarak, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e devlet'e girerek işlemlerini kolayca halledebiliyorlar.

E KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların “e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor.