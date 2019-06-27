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HaberlerMerak Edilenler

Üniversite öğrencilerine İŞKUR başvuru işlemi! Sosyal Çalışma Programı başvuru şartları nelerdir?

Üniversite öğrencilerine İŞKUR başvurusu yoğun ilgi görüyor. Bakan Zehra Selçuk 3 ay boyunca haftada 3 gün çalışılabilecek Sosyal Çalışma Programı başvurularının başladığını açıkladı. Peki, İŞKUR başvurusu son gün ne zaman?

Üniversite öğrencilerine İŞKUR başvuru

Üniversite öğrencilerine İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Çalışma Programı başvuru şartları nelerdir? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Devlet desteği ile birlikte hem çalışıp hem para kazanmak için 3 aylık çalışma programına katılabilecek.


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İŞKUR BAŞVURU

Sosyal çalışma programına başvurular bugün başlıyor. Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacak ve 4 gün sürecek.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVUR

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

3 aylık Sosyal Çalışma Programına katılmak isteyen kişiler İŞKUR internet sitesinde öncelikle İŞKUR İŞ veren girişi yaparak ardından Sosyal Çalışma Programı kategorisine tıklayarak başvuruda bulunabileceksiniz. Program No, İl, Program tarihleri, Çalışma Alanı, Uygulama Alanı ve İşyeri Türü kutucukları doldurmanız gerekmektedir.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NEDİR?

SÇP’lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk ‘Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar’ dedi.

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, “Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz.” dedi.

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